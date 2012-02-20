تائید صلاحیت 114 نامزد نمایندگی مجلس در آذربایجان غربی/ 22 نفر انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 172 نفر در استان برای نمایندگی مجلس نهم ثبت نام کرده بودند، گفت: از این تعداد تاکنون 114 نفر تائید صلاحیت شده ولی با انصراف 22 نفر از نامزدها هم اکنون 92 نفر برای نمایندگی مجلس کاندیدا هستند.

وی از آمادگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: از چند ماه پیش ستاد انتخابات در استان تشکیل شده و همکاری و تعامل خوبی با هیئت نظارت شورای نگهبان و هیئت بازرسی انتخابات شکل گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی اظهار داشت: در یک هزار و 50 شعبه اخذ رای ثابت و 806 شعبه سیار رای گیری انجام و یک هزار و 52 شعبه در روستاها و 804 شعبه اخذ رای در شهرها مستقر می شوند.

فتح الهی با بیان اینکه عوامل اجرایی در 9 حوزه انتخابیه اصلی فعال هستند، ادامه داد: تمام مراحل کار به خوبی پیش رفته و انتخابات در طبیعی ترین شرایط در تمامی مراحل با قوت و استحکام در استان انجام شده است.

وی عوامل اجرایی و نظارت هر صندوق را 15 نفر عنوان کرد و افزود: 27 هزار نفر عوامل اجرایی در یک هزار و 856 شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی فعال بوده و عوامل اجرایی صندوقها از صنوف مختلف مردم از فرهنگیان، ‌دانشگاهیان، بازاریان و به طور کلی معتمدین مردم بوده که کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: در حقیقت وزارت کشور کار زمانبندی و مشخص کردن آیین نامه ها را مر قانون بر عهده داشته و برگزاری انتخابات توسط خود مردم بوده که ستادهای تبلیغاتی نامزدها نیز کار شورآفرینی اجتماعی را عهده دار هستند.