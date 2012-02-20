رعایت قانون از سوی کاندیداهای مجلس فضای انتخابات را آرام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری فریمان گفت: رعایت اخلاق و قوانین انتخاباتی از سوی کاندیداها نویدبخش آرامش فضای انتخابات خواهد بود.

مجتبی بزم آرا در جلسه توجیهی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه گفت: عملکرد کاندیداها در این حوزه انتخابیه به دقت رصد و تا زمان اعطای اعتبارنامه نمایندگی مجلس به منتخبان، در تصمیم گیری ها لحاظ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که دشمن برای بهره گیری از راه های نفوذ و خرابکاری در روند انتخابات از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، هوشیاری و خویشتنداری کاندیداها بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

سرپرست فرمانداری فریمان ادامه داد: حضور در قوه مقننه که خود جایگاه اصلاح، تدوین و نظارت بر اجرای قوانین است به قیمت زیر پا گذاشتن مقررات انتخاباتی، منطقی و پسندیده نیست.

گفتنی است، در این جلسه دادستان و رئیس اداره دادگستری شهرستان فریمان نیز به بیان اقتضائات حقوقی و برخی موارد قانونی انتخابات پرداختند.

900 نفر برگزاری انتخابات سرخس را بر عهده دارند

فرماندار سرخس گفت: 900 نفر نیروی انسانی برگزاری انتخابات در شهرستان را برعهده دارند.

علیرضا بوستانی افزود: این افراد در قالب هیئت های نظارت، بازرسی، اجرایی، اداری و اعضای سر صندوق طبق دستورالعمل های موجود، فعالیت و از آرای مردم صیانت می کنند.

وی تعداد شعبه های اخذ رای در شهرستان را 57 شعبه عنوان و اضافه کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی های ژئوپولوتیکی منطقه اکثر این شعبه ها به صورت سیار در نظر گرفته شده است.

فرماندار سرخس اظهار داشت: با توجه به بصیرت و ولایتمداری مردم شهرستان پیش بینی می شود حضور آنان در پای صندوق های رای گسترده باشد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان سرخس ادامه داد: داوطلبان حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی به این حضور کمک شایانی خواهند کرد.

وی از همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان با ستاد انتخابات برای فراهم آوردن امکانات و تمهیدات مورد نیاز تقدیر کرد.

استفاده از فرصت انتخابات برای ارتقاء اقتدار و استقلال نظام

فرماندار سبزوار گفت: حضور نامزدهایی از جریانات سیاسی مختلف، امکان حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کرده است.

قاسم شعبانی در جلسه توجیهی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه سبزوار، جوین، خوشاب و جغتای با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده از ماه ها قبل برای تامین امنیت و سلامت انتخابات، تاکید کرد: کارگزاران انتخابات در سطح این حوزه تلاش خود را برای حفظ بی طرفی، استفاده نکردن از امکانات دولتی به نفع یا ضرر کاندیدایی خاص و ایجاد عدالت برای رقابتی سالم میان نامزدها مصروف داشته اند.

وی اظهار داشت: در مقابل، از نامزدها انتظار می رود، با رعایت منشور اخلاقی انتخابات، قانون را ملاک عمل خود قرار دهند و فعالیت های انتخاباتی شان را طبق زمان بندی اعلام شده تنظیم کنند.

فرماندار سبزوار ضمن تاکید بر پرهیز کاندیداها از تخریب رقبا افزود: از نامزدها انتظار می رود با سعه صدر از فراهم کردن زمینه تبدیل فرصت به چالش خودداری کنند.

وی با بیان اینکه باید از این فرصت برای ارتقاء عزتمندی، استقلال و اقتدار نظام حداکثر استفاده را کرد، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این انتخابات منجر به ایجاد مجلسی کارآمد، خادم مردم، ولایت مدار و همیشه در صحنه شود.

فعالیت 725 نفر نیروی انسانی در اجرای انتخابات جوین

فرماندار جوین تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان را بالغ بر 34 هزار نفر عنوان کرد.

مهدی فروزان فر افزود: از این تعداد، حدود هزار و 500 نفر را رای اولی ها تشکیل می دهند.

وی با اشاره به بخشنامه ستاد انتخابات استان گفت: با احتساب هفت نفر اعضای سر صندوق، یک بازرس، سه ناظر شورای نگهبان، یک نماینده فرماندار به همراه اعضای ستاد انتخابات بخش ها، 725 نفر نیروی انسانی اجرای این امر خطیر در شهرستان را بر عهده دارند.

رئیس ستاد انتخابات جوین از پیش بینی 45 شعبه اخذ رای در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 10 شعبه برای مناطق شهری و 35 شعبه به صورت ثابت و سیار برای مناطق روستایی در نظر گرفته شده است.

فرماندار جوین با تشریح اهم اقدامات انجام شده در حوزه های اجرایی، امنیتی و نظارتی ادامه داد: با ابلاغ ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تمامی دستگاه ها، تعامل میان آنها و ستاد انتخابات شهرستان جوین برای در اختیار قرار دادن امکاناتی چون خودرو، رایانه و پرینتر مطلوب ارزیابی می شود.

وی اضافه کرد: تلاش برای ایجاد شکاف میان آحاد مردم، ایجاد اختلاف بین دولت و ملت و تشدید تحریم ها همگی ناشی از وحشت دشمن از حضور گسترده مردم در انتخابات و تبدیل بیش از پیش انقلاب اسلامی ایران به الگوی کشورهای منطقه است.

12 اسفند فرصتی برای نمایش شور و شعور سیاسی مردم است

بخشدار جلگه رخ گفت: در انتخابات 12 اسفند ماه شور و شعور سیاسی مردم اقصی نقاط ایران در سطح شهرها و نیز روستاها در معرض دید جهانیان گذاشته خواهد شد.

محمود صادقی در جلسه ستاد انتخابات که با حضور اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات این بخش برگزار شد از فراهم بودن تمامی تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت گسترده مردم بخش جلگه رخ خبر داد.

وی اظهار داشت: قانونمداری مجریان انتخابات، موجبات ایجاد حس امنیت و اعتماد مضاعف مردم را فراهم می آورد.

بخشدار جلگه رخ ابراز امیدواری کرد: تلاش مجریان انتخابات از یک سو و آگاهی و وظیفه شناسی مردم برای حضور در انتخابات از سوی دیگر، باعث ایجاد مجلسی پویا و کارآمد شود.