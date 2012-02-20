حضور مردم قدس در انتخابات مصداق بصیرت دینی آنان است

حجت الاسلام میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب شکوه و حضور مردم در انتخابات وظیفه شرعی و تکلیفی دینی است و بنابراین وظیفه الهی امیدوارم وعده الهی "ان تنصروالله ینصرکم" محقق شود.

وی افزود: به منظور فراهم آوردن شرایط حضور مردم، همایشهای متعددی چون همایش بانوان، همایش مسئولان ادارات، همایش دانشجویان در این شهرستان برگزار شده و همچنین در جلسات شورای اداری و طی برنامه های متعددی که در دهه فجر برپا می شد در رابطه با اتخابات زمینه سازی هایی را انجام داده ایم.

امام جمعه شهرستان قدس بیان کرد: پایگاه نماز جمعه این شهرستان در جذب جوانان نمازگزار با برپایی اردوهای زیارتی و علمی و برگزاری مسابقات قدمهایی مثمر ثمری را برداشته و اکنون که فرصت دیگری برای حضور جوانان در صحنه است، امید می رود حفظ عرصه با جوانان با بصیرت این شهرستان باشد.

حجت الاسلام میراحمدی اظهار داشت: 10 صندوق به این شهرستان نسبت به سال گذشته اضافه شده و این افزایش با توجه به روند رو به رشد جمعیت در این شهرستان است.

وی با اشاره به موفقیتهای علمی، فرهنگی و ورزشی شهرستان قدس بر بصیرت دینی این مردم تاکید کرد و حضور مردم را بر سر صندوقها دلیلی بر این ادعا دانست.