74 هزار و 22 تن بار توسط راه آهن زاهدان حمل شد

مصطفی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 110 رام قطار باری از ابتدای امسال تاکنون در مسیر زاهدان - کرمان - تهران 74 هزار و 22 تن بار را جابجا کرده اند.

وی گفت: همچنین میزان تن - کیلومتر خالص بار حمل شده در این مدت هفت میلیون و 857 هزار و 586 تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با چهار میلیون و 884 هزار و 876 تن - کیلومتر، 60 درصد رشد داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 26 رام قطار حمل خودرو، شش رام قطار حامل سیمان صادراتی، 54 رام قطار مواد سوختی و 30 رام قطار اکو در این مسیر سیر کرده اند.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور بیان داشت: تناژ بار حمل شده در مسیر ریلی زاهدان - کرمان - تهران در سال 89 نیز با افزایش 82 درصدی در مقایسه با سال 88 همراه بوده است.

وی گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، کارکنان این اداره کل پس از بهره ‌برداری رسمی از محور زاهدان ـ کرمان با برنامه‌ ریزی صحیح تمام توان خود را برای تحقق فرمایشات رهبری به کار گرفته اند.

وی افزود: راه ‌اندازی و افزایش تعداد قطارهای مسافری و باری از جمله قطارهای حمل گاز، خودرو، فرآورده‌ های نفتی و قطارهای اکو موجب افزایش چشمگیر حجم عملیات جابه‌ جایی بار و مسافر در ایستگاه زاهدان شد.

داودی با اشاره به راه اندازی ایستگاه صحرایی تخلیه فرآورده‌ های نفتی زاهدان و ایستگاه تخلیه گاز مایع تا پایان امسال، اظهار داشت: با اتصال انبار نفت زاهدان به شبکه ریلی کشور که یکی از بزرگترین انبارهای نفت جنوب شرق کشور است روزانه چهار میلیون لیتر سوخت مورد نیاز استان توسط راه ‌آهن حمل خواهد شد.