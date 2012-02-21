به گزارش خبرنگار مهر، تکنسین‌های مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس اصفهان در هفته گذشته با حضور بر بالین یک هزار و 970بیمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.

کارشناسان اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، در هفته گذشته با حضور بر بالین 399 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آن‌ها خدمات‌رسانی کرده و در یک هزار و 332 مورد دیگر حادثه‌دیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانس‌های 115 به بیمارستان منتقل کردند.

همچنین در این مدت 247 بیمار با ناراحتی‌های قلبی، 81 تن با بیماری‌های تنفسی، 88 بیمار با مسمومیت‌های دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهره‌مند شدند.

گفتنی است، کارشناسان اورژانس از یک هزار و 970 ماموریت انجام شده خود در 519 مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 42 مورد تصادف جاده‌ای و 477 مورد سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان خدمات‌رسانی کردند.

ثبت مشخصات محصولات باغی، زراعی و نصب سیستم‌های ثبات دما و دمه در سردخانه‌های موادغذایی

واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی جلسه‌ای با مدیران عامل سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی سراسر استان اصفهان در زمینه مباحث کارشناسی ضوابط و تأثیر نحوه نگهداری محصولات بر سلامت مواد غذایی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه مقرر شد تمام سردخانه‌ها مجهز به سیستم‌های ثبات دما و دمه شوند تا در مدت 365 روز سال و در طول تمامی ساعات شبانه‌روز، وضعیت سالن‌ها و نحوه نگهداری محموله‌ها به صورت اتوماتیک در سیستم‌های کامپیوتری مستقر در سردخانه‌ها ثبت شود.

شایان ذکر است در این جلسه با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی و سازمان میادین میوه و تره بار، در زمینه نظارت بر محصولات کشاورزی، از نظر سلامت محصول و باقیمانده کود و سموم کشاورزی، درج مشخصات محموله‌های کشاورزی الزامی و مقرر شد در حال حاضر برچسب مشخصات محصول، به صورت نمادین و برای آغاز حرکت برای آن بخش از محموله‌هایی که کیفیت آن صد در صد مورد تأیید می‌باشد، نصب شود.

شانزدهمین دوره انتخاب دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

در شانزدهمین دوره انتخاب دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه‌های علوم پزشکی ، چهار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شدند.

در این دوره انتخابات موسی علوی دانشجوی نمونه PH.D پرستاری ، عبدالرحمن چرکزی دانشجوی PH.D آموزش بهداشت ، دکتر اللهیار گلابچی رزیدنت قلب و عروق و روشنک مهدی‌پور، دانشجوی رشته پزشکی موفق به کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری شدند.

