مسمومیت با گاز مونواکسید/ برخورد تریلی با پراید

به گزارش خبرگزاری مهر، طی تماس تلفنی با اورژانس 115 در ساعت 2 و 15 دقیقه بامداد روز گذشته مبنی مسمومیت خانواده‌ای سه نفره با گاز منواکسید کربن در بلوار پانزده خرداد سریعا یک دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد که افراد حادثه دیده توسط پرسنل اورژانس 115 درمان شدند.



واژگونی خودروی سمند



طی تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در جاده سلفچگان به قم سریعا یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که در این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



برخورد تریلی با پراید



بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با یک خودروی پراید در نزدیکی روستای طرلاب متاسفانه سه نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی دو نفر از مجروحین جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان نکوئی منتقل شدند و یک نفر نیز در محل حادثه درمان شد.