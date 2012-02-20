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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

حسنی خواستار شد:

نمازخانه های بین راهی اردبیل مجهز شود

نمازخانه های بین راهی اردبیل مجهز شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و رابط ائمه جمعه و جماعات اردبیل گفت: مسئولان در تجهیز نمازخانه های بین راهی همزمان با ورود مسافران و گردشگران در سطح استان تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبداله حسنی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ای به منظور هماهنگی و آماده سازی نمازخانه های بین راهی و درون شهری و مراکز تفریحی و گردشگری در اردبیل، اظهار کرد: با توجه به اینکه نمازخانه های بین راهی محلی امن و آسوده برای مسافران و گردشگران است، باید بهترین و معطرترین مکانها نمازخانه ها باشد.

وی با اشاره به اهمیت گردشگری و ارائه خدمات بهتر به مسافران افزود: استان اردبیل همه ساله پذیرای هزاران گردشگران داخلی و خارجی است که باید مسئولان ذیربط با همت مضاعف در جهت ارائه خدمات مطلوب تلاش کنند.

مشاور استاندار به آماده سازی اماکن متبرکه و امامزادگان در زمینه اقامه نماز تأکید و عنوان کرد: دستگاههای اجرایی دخیل با نظارت دقیق و مستمر و اهمیت دادن به موضوع نمازخانه های بین راهی و باز بودن نمازخانه ها و مساجد به صورت شبانه روزی و توقف رانندگان مسافربری برای ادای این فریضه الهی تلاش کنند.

حسنی خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت سرویس های بهداشتی، جایگاههای سوخت گیری نمازخانه های بین راهی از سوی مسئولان مربوط شد و تصریح کرد: برای رفع نواقص احتمالی و تکمیل نمازخانه های بین راهی دستگاههای دخیل منابع و اعتبار ویژه ای مد نظر قرار دهند.

وی عنوان کرد: برای ترویج و احیای فرهنگ اقامه نماز در اول وقت باید در مراکز پر تردد اقامتی در خصوص تهیه و چاپ و توزیع محصولات فرهنگی بروشور در بین مردم جهت بسط و توسعه فریضه الهی گامهای مؤثری برداشته شود.
 

کد مطلب 1539234

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