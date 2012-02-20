85 هزار روستایی خراسان رضوی از آب شرب برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل آبفار خراسان رضوی گفت: با افتتاح 55 پروژه آبرسانی روستایی در سال جاری، بیش از 85 هزار نفر از روستائیان استان از آب شرب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

محمد دانشگر افزود: این تعداد پروژه با حضور معاونین استاندار، فرمانداران و سایر مسئولان محلی در 120 روستای 22 شهرستان استان به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها 313 کیلومتر خط انتقال، 202 کیلومتر شبکه توزیع و 67 باب مخزن با حجم 13 هزار و 355 متر مربع احداث شده است.

به گفته رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفار خراسان رضوی، حفر 29 حلقه چاه جدید با آبدهی 257 لیتر بر ثانیه، احداث 692 حوضچه و ساخت 23 ایستگاه پمپاژ از دیگر مشخصات پروژه های افتتاحی سال جاری است.

دانشگر، هزینه بهره برداری از این پروژه ها را در مجموع، 211 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی همچنین گفت: عملیات اجرایی 25 پروژه جدید آبرسانی روستایی، با 120 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده نیز در سال جاری در 20 شهرستان استان آغاز شده است.

شبکه رسمی توزیع آرد و نان در خراسان رضوی تشکیل شد

تشکیل شبکه رسمی حمل و توزیع گندم و آرد در خراسان در جلسه کارگروه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مرتبط با امور گندم، آرد و نان، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

براساس این مصوبه تخصیص آرد نانوایان صرفا از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج با همکاری انجمن صنفی و کارخانجات آرد استان و شرکت تعاونی و اتحادیه نانوایان در مناطق شهری انجام پذیرفته و پیمانکار حمل و توزیع آرد شرکت حمل و نقل خلیج فارس است.

بر اساس مصوبه این کارگروه، سهمیه آرد نانوایان روستایی نیز توسط سازمان تعاون روستایی تخصیص یافته و توسط آن سازمان حمل و توزیع می‌شود.

همچنین در سومین جلسه کارگروه فوق گزارشی از روند بازرسی و رسیدگی به تخلفات نانوایی‌ها ارایه و اعلام شد که تاکنون 260 پرونده به ارزش بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال از تخلفات نانوایی‌های سطح شهر مشهد مقدس تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مجهزترین آزمایشگاه بیولوژی آب در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

مجهزترین آزمایشگاه بیولوژی، شیمیایی و فلزات سنگین آب در آیینی در آب و فاضلاب خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین بهره‌برداری از مجهزترین آزمایشگاه بیولوژی آب در خراسان رضوی اظهار کرد: نبود بیماریهای ناشی از آب در ایران نشان‌دهنده کیفیت بالای آب در شهرهای کشور است.

مهدی ثمره هاشمی تاکید کرد : در همه مراکز استا‌ن‌ها آزمایشگاههایی مجهز فعال است و هر روز کیفیت آب شهروندان مورد آزمایش‌های مختلف قرار می‌گیرد.

گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور کیفیت آب شرب تولیدی را کنترل کرده و تایید می‌کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از سیستم‌های نوین برای آزمایش‌های کیفیت ضروری بوده که خوشبختانه در مجموعه آب و فاضلاب به آن پرداخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی هم گفت: در 70شهر خراسان رضوی هر روز کلرسنجی توسط کارشناسان آبفا و بهداشت انجام می‌گیرد.

محمد طاهری افزود: در این مدت 16 هزار کلرسنجی ، یک هزار آزمایش شیمیایی و هفت هزار آزمایش میکروبی درآزمایشگاه‌های آب و فاضلاب خراسان رضوی انجام شده است.

وی اظهار داشت: هم اینک در 70 شهر خراسان رضوی آب با کیفیتی در اختیار510 هزار مشترک قرار می‌گیرد.

ظاهری تصریح کرد: برای تجهیز آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب خراسان رضوی 3.5 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.