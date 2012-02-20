"آرامش بهاری" میهمان امامزاده های شاخص شهریار و ملارد می شود

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که از 28 اسفند تا 14 فروردین ماه سال جاری طرح آرامش بهاری در امامزاده های شاخص شهرستانهای شهریار و ملارد اجرا شود.

وی افزود: این طرح شامل برنامه تحویل سال نو، برنامه های فرهنگی،‌ تعطیلات نوروز، نماز جماعت،‌ برگزاری مسابقات فرهنگی قرآنی و ... است.

تمامی افراد می توانند در طرح آرامش بهاری شرکت کنند



این مسئول عنوان کرد: در این طرح افراد در مقاطع مختلف سنی می توانند شرکت کنند و به فراگیری نکات ارائه شده بپردازند.

موسوی از راه اندازی دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی در امامزاده های شهرستانهای شهریار و ملارد خبر و ادامه داد: در این دفاتر طی ایام نوروز به شهروندان و مسافران نوروزی خدمات مختلف ارائه خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که این طرح در امامزاده های اسماعیل شهریار، عبدالله صباشهر، ابراهیم ملارد،‌ بی بی سکینه صفادشت اجرا شود.