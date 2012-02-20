سایه وحشت بر سفیر صهیونیستها/طنطاوی با سناتور آمریکایی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالمعز ابراهیم" رئیس کمیته عالی انتخابات مصر گفت : نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای مصر در شنبه آینده اعلام خواهد شد. قطار دموکراسی برای ایجاد پایه های دموکراسی به ایستگاه آخر رسیده است.

از سوی دیگر "مجدی زعبل" دبیرکل حزب الکرامه مصر تاکید کرد: تهدیدهای اسرائیل برای یورش به مسجد الاقصی مخدوش کردن کرامت ماست و نباید اجازه توهین به مقدسات را داد.

وی افزود: زمان عربده کشی به پایان رسیده است و اسرائیل باید بداند که وقت آن فرا رسیده است تا تاوان آنچه را علیه فلسطینی ها تا کنون انجام داده است، بدهد.

خبر دیگر اینکه "یعقوب آمیتای" سفیر رژیم صهیونیستی در قاهره از مقامات امنیتی فرودگاه قاهره خواست اتومبیلی را که برای رساندن وی به محل کارش مورد استفاده قرار می دهد، به طور دقیق بازرسی کنند.

سفیر رژیم صهیونیستی که معمولا تعطیلات آخر هفته خود را در تل آویو می گذراند، نگران تکرار حوادث دهلی نو در هندوستان است.

از سوی دیگر "محمد حسین الطنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر با سناتور "جان مک کین" و هیئت همراهش دیدار کرد که روابط مصر و آمریکا در این دیدار بررسی شد.

خبر دیگر اینکه مقامات فرودگاهی در قاهره یک مسافر آمریکایی را که به مقامات امنیتی توهین کرده بود، به اداره تحقیقات فرستادند تا وی را از مصر اخراج کنند.

"محمد البلتاجی" عضو حزب عدالت و آزادی اعلام کرد: 46 کارمند ریاست جمهوری برای خدمات رسانی به حسنی مبارک مبالغ زیادی دریافت می کنند.

وی افزود: این افراد با حسنی مبارک به شرم الشیخ منتقل شدند و هم اکنون نیز با انتقال مبارک به مرکز بهداشت جهانی در کنار او هستند.