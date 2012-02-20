به گزارش خبرنگار مهر علیرضا محجوب عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در سخنرانی با بیان اینکه عدالت افضل از بخشش است، درباره انگیزه اش از کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم گفت: از انتخابات میان‌دوره ای مجلس سوم احساس ویژه ای به من دست داد که به جای اینکه مجلس در خط فقرا و مستضعفین باشد به تدریج به مجلسی اهل بخشش و کرامت تبدیل شد یعنی آرام آرام دیدیم کاری که باید بر گرده و گردن ثروتمندان قرار گیرد روی گلوی فقرا واقع شده است. روز به روز این وضعیت را تشدید شده یافتیم تا زمانی که می خواست الزامات اجرایی اصل 44 تصویب شود.

کاندیدای انتخابات مجلس نهم با بیان اینکه بیش از 60 جلسه در زمانی که بحث اصل 44 مطرح بود با آن مخالفت کردم، در تشریح آنچه که تحت عنوان آثار منفی اجرایی شدن اصل 44 می نامید گفت: طبق آمار رسمی و محرمانه بیش از 1200 واحد در 10 ماهه امسال دچار بحران شده است. 200 واحد به کلی تعطیل شده و بقیه هم منتظر التعطیل هستند. 865 واحد در اثر هدفمندسازی دچار مشکل شدند و بیش از 900 واحد به بحران مالی دچار شده اند. این کارنامه قانون الزامات اجرایی اصل 44 است که وقتی با هدفمندسازی یارانه ها یار شدند این صدمات را به بار آورده است. به نظر ما چرخه خصوصی سازی و چرخه هدفمند سازی هر یک لطمه ای برای صنعت، کارگران و اقتصاد ملی ما بوده است.

وی با بیان اینکه که امیرالمومنین (ع) بخشش را پدیده ای فردی می داند و نه اجتماعی، خاطرنشان کرد: ما راجع به مردم از مدار عدالت به مدار بخشش رسیده ایم. اگر امروز کسی به ما گفت چرا مشکل اقتصادی پیدا کرده ای باید بگوییم ما از صاحب عدل فاصله گرفته ایم چرا که ما بنای عدل داشتیم نه بنای بخشش.

محجوب در پاسخ به سئوال دانشجویی که از وی درباره انگیزه های کاندیداتوری اش پرسید گفت: من شخصا بنای کاندیدا شدن نداشتم. اصرار هم داشتم که به هیچ وجه کاندیدا نشوم البته قصدم کنار کشیدن از امور نبود بلکه اعتقاد داشتم نیروهای تازه نفس با فکر تازه وارد شوند، به آنها پیشنهاد هم دادیم اما وارد نشدند و خود مجبور شدم وارد دوباره وارد عرصه کاندیداتوری شوم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با تابلوی خانه کارگر وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شده است، گفت: در ادوار مختلف مجلس در کمیسیون اجتماعی بوده ام و کل بحث هایمان هم همین عدالت اجتماعی است اما تا این لحظه تیغمان نابرا بوده است.

دبیرکل خانه کارگر در داکنش به دانشجویی که وی را اصلاح طلب می نامیدند ، گفت: تابلوی ما ، تابلوی خانه کارگر است. مگر اصلاح طلبان در مجلس ششم من را در لیست خود قرار دادند که بخواهم از آنها باشم. وقتی درباره اصلاحات سئوال می‌کنید چون من نمایندگی کسی جز خانه کارگر را ندارم نمی توانم پاسخگو باشم.

به گزارش مهر دانشجوی دیگری از محجوب درباره حوادث پس از انتخابات 88 و موضع خانه کارگر در این باره سئوال کرد که این کاندیدای مردم تهران در پاسخ گفت: خانه کارگر در بیست و سوم خرداد همان سال اعلام کرد که انتخابات تمام شده لذا هیچ استمراری برای پیگیری موضوع انتخابات قائل نبودیم.

محجوب در پاسخ به دانشجوی دیگری که سعی می کرد محجوب را اصلاح طلب بخواند و از او خواستار شد تا درباره حضور مهاجرانی در مهمانی شاه سعودی پاسخگو باشد، گفت: فقط یک بار مکه رفته ام و دیگر هم خوشم نمی آید بروم از ریخت و هیکل آن نظام پادشاهی اصلا خوشم نمی آید. اصلا هر کسی این کار را کرده بیخود کرده. آقای مهاجرانی مگر توسط من برای وزارت تایید شده که بخواهم پاسخگو باشم من که اصلا زمانی مهاجرانی در مجلس می خواست رای اعتماد بگیرد در رای گیری نبودم و عضو مجلس آن موقع نبودم، چگونه می توانم درباره رای اعتماد مجالس قبل به مهاجرانی پاسخگو باشم.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره سرنوشت سئوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس گفت: سئوال از رئیس جمهور یک ماه است که به جریان افتاده و در کمیسیونهای مختلف مطرح شده است. نمایندگان رئیس جمهور به کمیسیونهای مختلف آمده و توضیحاتی ارائه داده اند اما نمایندگان راضی نشده اند حال منتظریم موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود.

علیرضا محجوب در واکنش به نامه جمعی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به مقام معظم رهبری که با محور قطع رابطه نوشته شده بوده است، گفت: این نامه قطعا از اشتباهات مجلس ششم است . دفعه اول نامه را دست بهزاد نبوی دیدم اعتراض شدید خود را نیز اعلام کردم و گفتم اگر نامه را دست کسی ببینم پاره می کنم.

وی تاکید کرد: در مجلس ششم من را اصلاح طلب نمی دانستند، اگر من را اصلاح طلب می دانستند خوب نامم را در لیستشان می گنجاندند