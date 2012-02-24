"من کارت" و دیگر هیچ/ قضاوت مسئولان شهرداری مشهد درباره مردم غلط است

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان برخی از افراد نیز معتقدند مسئولین شهرداری حواسشان به دلتنگی ها و دغدغه های مردم شهر نیست و انگار در این آشفته بازار اعضای شورای شهر نیز فراموش کرده اند قرار است برای مردم کار کنند و این حق آنها است که از وضع موجود رضایت داشته باشند.

دی ماه سال جاری در جلسه شورای شهر توسط برخی از دلسوزان اعضای شورای شهر مطرح شد که بعد از گذشت مدت ها افراد بسیاری از طیف های مختلف جامعه با تکنولوژی قهرند و حاضر نیستند به هیچ وجه از من کارت استفاده کنند که در این راستا قانون جریمه مسافرانی که بهای بلیت را پرداخت نمی کنند باید به تصویب برسد که البته با لطف و توجه این اعضای دلسوز به تصویب رسید و بر این اساس مسافر خاطی هزار تومان توسط بازرس اتوبوسرانی جریمه می شود.

سیاسی کاری اعضای شورای شهر

زمان اجرای طرح جریمه مسافران خاطی از ابتدای سال آینده و به مدت یک سال آزمایشی تعیین شد و سازمان اتوبوسرانی موظف شد راهکارهای اجرایی و آیین نامه چگونگی دریافت مبلغ جریمه را تدوین کند.

اما نکته جالب توجه و در خور تامل این است که بعد از مدت ها هنوز شهرداری نتوانسته است بحث استفاده از من کارت را در بین اکثر مسافران جا بیندازد پس حالا چگونه می تواند از مسافری خاطی مبلغ هزار تومان را دریافت کند.

نحوه برخورد و جریمه هزار تومانی مسافر متخلف در ظاهر اقدامی مثبت به نظر می رسد اما مطمئنا این قانون نیز نخواهد توانست بازدارندگی لازم خود را داشته باشد و حکایت همان فرهنگسازی استفاده از من کارت خواهد شد.

با وجود اینکه استفاده از من کارت و عدم دریافت وجه نقد از مسافر نیز مدت ها پیش بر روی شیشه های اتوبوس نوشته شده و به طور کامل اطلاع رسانی شده بود که از آبان ماه فقط مسافران باید از من کارت استفاده کنند اما هنوز هم همان روال سابق و نداشتن من کارت مسافران و پرداخت وجه نقد به اتوبوس ادامه دارد.

اکنون نیز باز دوباره این سناریو ادامه دارد و بر روی شیشه های اتوبوس درج شده دیگر وجه نقد دریافت نمی شود و مسافران باید از من کارت استفاده کنند.

اما سئوال اینجاست که وقتی شورای شهر و شهرداری نمی توانند در راستای اهداف خود به درستی و به شکل جدی گام بردارند چرا به تصویب قانون و پرداختن به شعارهای غیرممکن اقدام می کنند.

و در این بین به نظر می رسد تصویب قانون جریمه مسافران متخلف نوعی سیاسی کاری اعضای شورای شهر است و این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین بازدارندگی لازم خود را در نحوه برخورد با متخلفان نخواهد داشت.

اعضای شورای شهر فراموش کرده اند

از همه این گیر و دارها که بگذریم به نظر می رسد اعضای شورای شهر دغدغه ای ندارند زیرا حرف بر سر دریافت جریمه از مسافر خاطی نیست بحث بر سر ندادن سوبسید به مردم است، مردمی که چاره ای ندارند جز اینکه کرایه های هنگفت را به سازمان اتوبوسرانی بپردازند.

چرا شهرداری به این بعد قضیه نگاه نمی کند که کارت نزدن مردم در اتوبوس به اعتراض آنها از بهای پرداختی باز می گردد، چرا توسط برخی از اعضای شورای شهر مطرح می شود کسانی که کارت نمی زنند محترم نیستند شاید آنها اقشاری از جامعه هستند که با تنگ دستی روزگار می گذرانند و چرا اعضای شورای شهر فراموش کرده اند برای مردم کار می کنند.

در این رابطه یکی از همشهریان مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قانون استفاده از من کارت از همان ابتدا به شکل صحیح اعمال نشد زیرا رانندگان شرکت اتوبوسرانی به دلیل اینکه قانون استفاده از من کارت بسیار سفت و سخت اجرایی نشده بود از مسافرانی که کارت نداشتند وجه نقد را دریافت می کردند.

سهیل مقدم در خصوص جریمه مسافران خاطی نیز ادامه می دهد: به نظر من شهرداری در این زمینه نیز نمی تواند اقدام مثبتی را انجام دهد زیرا پیش از تصویب یک قانون باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی لازم را انجام داد و سپس نسبت به تصویب قانون اقدام کرد.

یکی دیگر از همشهریان می گوید: در بسیاری از ایستگاه ها، باجه فروش شارژ وجود ندارد و با اینکه ما همیشه سعی می کنیم که کارت هایمان شارژ کافی داشته باشد باز هم مواقعی پیش می آید که کارت هایمان خالی می ماند و در این مواقع رانندگان اتوبوس بر سر مسافران داد زده یا از سوار کردنشان امتناع می کنند.

فاطمه وحدت ادامه می دهد: مزایای استفاده از من کارت بسیار بیشتر از بلیط کاغذی است اما مشکلات موجود در این خصوص و عدم برنامه ریزی مناسب برای از بین رفتن این مشکلات سبب اعتراض بسیاری از مردم شده است.

تحولی که زیاد هم عظیم به نظر نمی رسد

یکی دیگر از همشهریان مشهدی می گوید: کمبود جایگاه های فروش و شارژ کارت الکترونیکی مردم را دچار سردرگمی کرده و این کمبود سبب شده تا مسافران به هنگام سوار شدن اتوبوس، کارتهایشان شارژ نداشته باشد و در مقابل راننده اتوبوس نیز به دلیل شارژ نداشتن کارت مسافر شروع به سر و صدا می کند که این موضوع نشانگر وخیم تر شدن اوضاع نسبت به گذشته است.

هانیه ساکت افزود: کمبود مراکز فروش من کارت در سطح شهر، ارائه خدمات نامناسب از سوی این مراکز و نبود شارژ کافی در بعضی از این جایگاه ها از مهمترین مشکلاتی است که مسئولین در بسیاری از مواقع منکر این مسائل شده و این ادعا را دارند که تحولی عظیم در عرصه اتوبوسرانی ایجاد کرده اند که به نظر می رسد این تحول چندان با برنامه ریزی نبوده و عظیم نیست.

استفاده از من کارت نیازمند فرهنگسازی است

عضو شورای شهر مشهد عنوان کرد: استفاده از من کارت نیازمند فرهنگسازی است که در این راستا همه مردم باید دقت عمل خویش را نسبت به شارژکردن کارت بالا ببرند و در این زمینه راننده اتوبوس نباید متضرر شود.

غلامرضا بصیری پور در زمینه کمبود جایگاه های فروش و شارژ من کارت به خبرنگار مهر افزود: میزان جایگاه های شارژ من کارت کافی است و اعتراض مردم از کمبود جایگاه ها بهانه تراشی است اما با این وجود ما پیگیر افزایش جایگاه شارژ من کارت هستیم.

وی سپس با بیان اینکه مردم با شارژ بیشتر کارت، خود و راننده اتوبوس را دچار مشکل نکنند، گفت: راهکار رفع بعضی از مشکلات به وجود آمده برای مردم افزایش سقف خرید شارژ است که این امر ممکن شده و خرید شارژ تا سقف ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است و مردم با شارژ حداکثری می توانند از بسیاری از تنش ها جلوگیری کنند.

وی سپس تاکید کرد: ایجاد جایگاه های فروش شارژ من کارت در راستای رفاه حال عموم مردم صورت گرفته بنابراین نباید از این وضعیت ناراضی باشند.

وی در خصوص مصوبه شورای شهر در خصوص مسافران خاطی بیان کرد: این مصوبه به شکل جدی دنبال می شود و مسافران خاطی جریمه خواهند شد و در این راستا کوچک ترین اغماضی صورت نمی پذیرد.

انتظارات مردم برآورده نشد

اما آنچه که باید گفت این است که استفاده از من کارت مدتی است در سطح شهر مشهد جایگزین بلیط های کاغذی و دریافت وجه نقد شده تا به ادعای مسئولین شفاف سازی، رعایت احترام ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی شهروندی، مدیریت هوشمند مبتنی بر تقاضا را به همراه داشته باشد.

با اینکه جایگزینی شدن من کارت به جای بلیط کاغذی و پول نقد امیدهای زیادی را به شهروندان در خصوص حمل و نقل راحت و آسوده می داد اما انتظارات تاکنون برآورده نشده و مشکلات موجود در اتوبوس های سطح شهر مشهد تا حدود زیادی به جای کاهش، افزایش داشته که سردرگمی مسافران و اتوبوسران ها و در برخی موارد مشاجرات میان راننده و مسافر به جای ایجاد آرامش و راحتی سبب نارضایتی مردم شده است.

تصویب قانون شورای شهر در خصوص جریمه مسافران به دلیل استفاده نکردن از من کارت باید منطقی باشد زیرا تا زمانی که جایگاه فروش و شارژ من کارت افزایش نیابد نمی توان از مسافر انتظار شارژ کارت و یا استفاده از کارت الکترونیکی را داشت و همه خوب می دانند که برای تصویب و اجرای یک قانون زمانی باید اقدام کرد که تمام امکانات برای شهروند فراهم شده باشد در آن صورت اگر شهروند خطا کرد باید جریمه شود نه اینکه بسترهای لازم برای مسافر در خصوص شارژ من کارت فراهم نشود بعد انتظار داشته باشیم شهروند نسبت به شارژ کارت خویش اقدام کند.

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گزارش: مرضیه صاحبی