دندان کودک باید سالی یکبار معاینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوشنویسان ظهر دوشنبه در حاشیه گردهمایی مسئولان بهداشت دهان و دندان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: مسئولیت مراقبت از دندان کودک تا سه سالگی به عهده پدر و مادر است و در این مدت هر شش ماه یکبار کودک باید توسط دندانپزشک معاینه شود.

وی گفت: دندان شیرخوار از شش ماهگی پس از هر بار شیر خوردن باید توسط والدین تمیز شود.

وی افزود: در آخرین سرشماری بهداشت دهان و دندان که در سال 1382 در کشور انجام شد، به طور متوسط هر کودک در بدو ورود به دبستان پنج دندان پوسیده در دهان دارد.

مسئول سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ریزی های منسجمی را با هدف کاهش این آمار انجام داده است.

وی گفت: ترویج استفاده از وارنیش فلوراید، توزیع دهانشویه فلوراید در مدارس ابتدایی و استفاده از شیار پرکن برای دندان های دائمی کودکان شش سال، از جمله اقداماتی بود که با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان اجرا شده است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه هر فرد به بهداشت و سلامت دهان و دندان خویش، افزود: در این زمینه وزارت بهداشت نیز به کمک مردم آمده و با ارائه آموزش های بهداشت دهان و دندان شیوه های مراقبت بهینه را به آنان می آموزد.

خوشنویسان اظهار داشت: با انجام مراقبت های بهداشتی، داشتن دندان های زیبا و سالم تا آخر عمر امکان پذیر است.