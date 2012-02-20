امنیت جامعه با گسترش فرهنگ ایثار و شهادت بیمه می شود

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مرکز برنامه های مختلفی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قالب فیلم، سریال، کلیپ وانیمیشن در حال تولید دارد.

وی اظهارداشت: توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اولویتهای اصلی رسانه است که باید فعالیتهای موثری در این عرصه انجام شود.

مدیرکل صدا و سیما گیلان تاکید کرد: در عرصه کنونی که دشمنان قسم خورده اسلام تمام توان خود را برای محو تمام ارزشهای معنوی جامعه اسلامی بکار گرفته اند رسالت مسئولان به ویژه رسانه ملی را در تمام زمینه ها به ویژه حوزه فرهنگی دو چندان می کند.

وی ادامه داد: صدا و سیما مرکز گیلان درفرهنگ سازی، اطلاع رسانی، تبلیغات و در پاسداشت حرمت شهید و شهادت موفق عمل کرده است.