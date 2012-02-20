عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار بارگذاری تمامی قوانین و مقررات کشور بر روی سایت اینترنتی http://dotic.ir به اتمام رسیده است گفت: قوانینی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تدوین و تنقیح قرار گرفته است از سال 1285 تا 1390 است که شامل تمامی قوانین و مقررات کشور همراه با مصوبات هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی بیمه و... است.

رحیمی اصفهانی با بیان اینکه بیش از 160 مرجع در کشور توانایی وضع مقررات دارند گفت: هم اکنون 61 هزار قانون و مقررات کشور بر روی این سایت بارگزاری شده و تمامی شهروندان می توانند به صورت رایگان از این قوانین استفاده کنند.

وی افزود: این سایت در مدت 2 سال و با 400 هزار نفر ساعت تکمیل و راه اندازی شده است. همچنین تمامی این قوانین بر روی لوح فشرده DVD قابل عرضه به شهروندان می باشد.

به گفته معاون تنقیح و قوانین مقررات ریاست جمهوری فردا این سایت رسما با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.