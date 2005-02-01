بحرين براي شكست ايران مشاوره مي گيرد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال بحرين درحال حاضردرورزشگاه الغرافه دوحه اردوزده وروزانه دونوبت صبح وعصرتمرين مي كند. مسوولان تيم فوتبال بحرين براي بازي با تيم ملي ايران با راشد الدوساري ومحمد سالمين بازيكنان سابق تيم ملي بحرين شورخواهند كرد.

ضمن اينكه آنها قصد دارند نظرات سيدكا مربي پيشين بحرين را نيزدرارتباط با بازي مقابل ايران جويا شوند. تيم بحرين درگروه B رقابتهاي مقدماتي جام جهاني با تيمهاي ايران، ژاپن وكره شمالي همگروه است ودرتاريخ 21 بهمن ماه اولين ديدارخود را با تيم ملي كشورمان برگزار مي كند.