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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

22 اسفند/

همایش بزرگ قرآنی غنچه های هلال در شهریار برگزار می شود

همایش بزرگ قرآنی غنچه های هلال در شهریار برگزار می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول موسسه قرآنی معجزه جاوید شهریار از برگزاری همایش بزرگ قرآنی غنچه های هلال در این شهرستان خبر داد.

عقیل وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، به همت این موسسه و با همکاری جمعیت هلال احمر شهریار، مقرر شده است که همایش بزرگ قرآنی غنچه های هلال در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: در این همایش که روز 22 اسفندماه سال جاری برگزار می شود، 400 نفر از مربیان شعبات موسسه قرآنی معجزه جاوید استان تهران حضور دارند.

این مسئول عنوان کرد: قرائت قرآن، تواشیح، سرود، نمایش و ... از جمله برنامه های اجرایی در این همایش بزرگ قرآنی است.

وطن دوست ادامه داد: در همایش مذکور قرار است که از 25 مربی برتر سال 90 موسسه قرآنی معجزه جاوید تجلیل و بهترین مربی نیز معرفی شود.

کد مطلب 1539263

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