همایش بزرگ قرآنی غنچه های هلال در شهریار برگزار می شود

عقیل وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، به همت این موسسه و با همکاری جمعیت هلال احمر شهریار، مقرر شده است که همایش بزرگ قرآنی غنچه های هلال در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: در این همایش که روز 22 اسفندماه سال جاری برگزار می شود، 400 نفر از مربیان شعبات موسسه قرآنی معجزه جاوید استان تهران حضور دارند.

این مسئول عنوان کرد: قرائت قرآن، تواشیح، سرود، نمایش و ... از جمله برنامه های اجرایی در این همایش بزرگ قرآنی است.

وطن دوست ادامه داد: در همایش مذکور قرار است که از 25 مربی برتر سال 90 موسسه قرآنی معجزه جاوید تجلیل و بهترین مربی نیز معرفی شود.