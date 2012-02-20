بیمه طلایی 23 هزار فرهنگی لرستانی/ آخرین وضعیت پیک نوروزی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان بیمه طلایی را یک پوشش درمانی کامل برای فرهنگیان ذکر کرد و گفت: اگر دغدغه معلمان از تمام جهات به ویژه بحث درمان کاهش یابد، شاهد ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش در جامعه خواهیم بود.

علی ماکنعلی در جلسه مشترک با مسئولین بیمه ایران و سازمان بازنشستگی استان گفت: تاکنون بیش از 19 هزار کارت بیمه طلایی برای فرهنگیان بازنشسته و اعضاء تحت تکفل آنان صادر و توزیع شده است و مابقی نیز تا 10 روز آینده صادر می شود.

وی حق سرانه ماهانه بیمه طلایی بازنشستگان را 17 هزار تومان ذکرد کرد و گفت: 8 هزار و 500 تومان این مبلغ از محل صندوق بازنشستگی و مابقی را فرد بازنشسته پرداخت می کند که در این راستا انتظار داریم سازمان بازنشستگی استان نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده بیش از پیش اقدام کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: همچنین از ابتدای اردیبهشت ماه سال 91 نیز کارت های بیمه طلایی هوشمند می شود.

فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش استخدام می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه گفت: در راستای اجرای دستور رئیس جمهور، دانش آموختگان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی های سال 88 مراکز تربیت معلمی که وابسته به آموزش و پرورش هستند، استخدام می شوند.

ماکنعلی افزود: این افراد بایستی حداکثر تا 10 اسفندماه جاری به واحد کارشناسی برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه و فرمهای استخدامی را تکمیل کنند.

وی یادآور شد: فارغ التحصیلان ورودی سال 88 مراکز تربیت معلم پس از جذب در آموزش و پرورش در مناطق محروم استان بکارگیری می شوند.

پیک های نوروزی دانش آموزان ابتدایی استان اسفندماه توزیع می شود

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان هدف از تدوین پیک های نوروزی را استمرار بخشی به فرآیندهای یاددهی، یادگیری و بازآموزی و مرور مفاهیم کتب مختلف دانست.

کیهان ندری گفت: کارگروههای تالیف پیکهای نوروزی با همکاری گروه تکنولوژی و آموزگاران منتخب تشکیل و کار تدوین این مجموعه ها در حال انجام است.

وی افزود: محتوای پیک نوروزی در راستای برنامه های معاونت آموزش ابتدایی با الهام از آموزه های قرآنی، آداب و مهارت های زندگی اسلامی، تاکید بر تحقیق و پژوهش ومطالب و دانستنی های علمی جالب است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: پیکهای نوروزی پس از بررسی و اصلاح نهایی در کمیته ارزیابی، چاپ و در اسفندماه در اختیار دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی قرار می گیرد.

30میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان استان پرداخت شد

کارشناس مسئول تعاون اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: از ابتدای اجرای تفاهمنامه آموزش و پرورش استان با موسسه مالی اعتباری مهر در هفتم دیماه امسال تاکنون 30میلیارد تومان تسهیلات از سوی این موسسه به فرهنگیان استان پرداخت شده است.

صالحی با تقدیر از همکاریهای موسسه مالی اعتباری مهر با فرهنگیان استان افزود: بیش از 28 هزار فرهنگی استان شامل همکاران شاغل، بازنشسته و قراردادی از تسهیلات موسسه مالی اعتباری مهر بهره برده اند و 300 نفر دیگر نیز درانتظار دریافت وام هستند.

وی عنوان کرد: سود این تسهیلات 14 درصد است و متقاضی بایستی به میزان یک چهارم تسهیلات دریافتی، سپرده نزد آن موسسه قرار دهد.