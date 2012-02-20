اجرای طرح هوشمند سازی مدارس با عدالت سازگاری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: برای اجرای عادلانه طرح هوشمند سازی باید در تمامی مدارس به طور یکنواخت و یکسان اجرا شود و فرقی بین آنها نباشد.

وی خواستار دقت و رعایت عدالت در اجرای این طرح در استان شد و توزیع نامتوازن امکانات در آموزش و پرورش را از مهمترین مشکلات آن برشمرد.

استاندار اردبیل افزود: باید با تلاش دستگاه های مرتبط نسبت به رفع کمبودها و نوافصات موجود در آموزش و پرورش اقدام و با دقت بیش از پیش در توزیع امکانات گامهای اساسی برداشته شود.

وی به بحث فضاهای فیزیکی مدارس در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: باید آمار صحیح و درست از وضعیت فیزیکی مدارس تهیه و اولویتها مشخص شضود تا در برنامه پنجم نیز ساخت و سازها بر اساس نیازها و برآورد تعداد دانش آموزان انجام گیرد.

ابری با بیان اینکه صرف احداث مدارس مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: بلکه باید در ساخت مدارس به مقاوم سازی، ایجاد نماز خانه و دیگر امکانات جانبی آن توجه شود.



وی همچنین در مورد مصوبه هیئت دولت مبنی بر ارائه تخفیف در تعرفه های آب، برق و گاز مدارس عنوان کرد: این مصوبه در راستای حمایت از آموزش و پرورش و در جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه آن اجرا خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال جاری اردبیل از لحاظ شاخصهای آموزشی و پرورشی روند مطلوب و رو به رشدی را طی کرده است، متذکر شد: هم اکنون جزو استانهای موفق کشور هستیم.



احمد محمود زاده سهم استان اردبیل را در طرح هوشمند سازی هزار مدرسه برای سال تحصیلی 91 برشمرد و عنوان کرد: این طرح در دو مرحله انجام می شود و در هر مرحله 300 مدرسه هوشمند سازی می شود.



وی تک نوبتی کردن مدارس، جذب نیروی انسانی، افزایش حقوق و مزایا، ثبت نام در مسکن مهر، توزیع کارت بیمه طلایی برای بازنشستگان و تعیین وضعیت معلمان را از مهمترین فعالیتهای این سازمان طی سال جاری عنوان کرد.



محمودزاده از فرمانداران خواست برای اجرای برنامه ها آموزش و پرورش در راستای سند تحول بنیادین، اجرای ساختار جدید آموزشی 3-3-6 و هوشمندسازی مدارس و تأمین فضاهای مورد نیاز آموزشی و تجهیز مدارس مساعدت کنند.

