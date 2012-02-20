به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور عصر روز سه‌شنبه اول اسفند ماه سال جاری با حضور جمع کثیری از نویسندگان و اهالی فرهنگ در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که میزان استقبال از آن به اندازه‌ای بود که تالار بزرگ سوره حوزه هنری را تقریبا پر از جمعیت کرده بود، امیر حسین فردی مسئول مرکز آفرینش‌های حوزه هنری و موسس این جایزه در سخنانی با اشاره به عبور سن این جشنواره از 10 سال گفت: این عمر برای جشنواره شهید غنی‌پور عمر پربرکت و خوبی است اما به معنی بالا رفتن انتظارات از آن نیز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به لزوم تامل در کارنامه 10 ساله این جشنواره به منظور بررسی میزان موفقیت آن افزود: خوشحالم که در ادبیات کشوری خدمت می‌کنم که اگر یک سال در آن جشنواره شهید غنی‌پور برگزار نشود، همه حس خواهند کرد که چیزی در آن سال کم بوده است.

فردی ادامه داد: یکی از آرزوهای من برگزیده شدن در این جایزه بوده و هست و می‌دانم که جایزه گرفتن از دست خانواده شهدا مزه دیگری دارد اما متاسفانه می‌دانم که این اتفاق امکان رخ دادن ندارد.

مسئول مرکز آفرینش‌های حوزه هنری همچنین گفت: این جشنواره امروزه یکی از سرمایه‌های ادبی ایران به شمار می‌رود و باید زحمت زیادی کشید تا جشنواره‌ای بتواند به چنین مقبولیتی دست پیدا کند اما به هر صورت می‌پذیریم که جشنواره منتقدانی نیز دارد که باید در فضای مناسب به نظر آنها نیز توجه کرد.

انتخاب‌های جایزه شهید غنی‌پور منصفانه است

محمد ناصری دبیر یازدهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنان خود این جشنواره را حاصل تحرک فرهنگی مسجد جواد الائمه دانست و گفت: امروزهم به منصفانه بودن انتخاب‌های این جشنواره اذعان داریم چرا که اصل این جشنواره به ارزش‌های دینی باز می‌گردد که به آن اعتقاد داریم.

وی با ابراز خوشحالی از افزوده شدن تعداد فعالان و علاقه‌مندان به جرسان فرهنگی برخواسته از مسجد در سال‌های اخیر گفت: جشنواره و داوری‌های آن در صورت نیاز به همدلی دارد و امیدواریم که این موضوع در سال‌های بعد بیش از پیش احساس شود.

وی همچنین د ادامه به قرائت بیانیه هیات داروان جشنواره پرداخت که در بخش‌هایی از آن به داوری 443 اثر در این دوره از جشنواره شامل 75 اثر در حوزه داستان کودک، 107 اثر در حوزه داستان نوجوان، 30 اثر در حوزه رمان دفاع مقدس، 34 اثر در حوزه زندگی‌نامه داستانی و 112 اثر در حوزه داستان و رمان با موضوع آزاد اشاره شده بود.