جبهه متحد افراد مشهور و رای آور را انتخاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر کامران باقری لنکرانی در همایش جبهه پایداری که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به دلایل نپیوستن این جبهه به جبهه متحد اظهار داشت: کسانی که برای انتخابات مجلس انتخاب می شوند باید کارنامه درخشانی در انقلاب داشته باشند لذا جبهه پایداری حاضر نبود با کسانی که در فتنه 88 عملکرد مطلوبی نداشتند در یک فهرست انتخاباتی قرار بگیرند.

وی همچنین با بیان اینکه سازوکار انتخاباتی جبهه متحد نتوانست اصولگرایان را در خودش حفظ کند افزود: برخی از دوستان اصولگرا به جبهه پایداری انتقاد داشتند و ادعا می‌کردند که هر کس جدای جبهه متحد لیست بدهد از دایره اصولگرایی خارج است. حالا همین دوستان که در لیست جبهه متحد نیستند لیست‌های انتخاباتی داده‌اند.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه منطق تشکیل جبهه متحد عمل گرایانه بود گفت: جبهه متحد قابلیت اقناع کردن اعضای خودش را هم ندارد.

وی با بیان اینکه جبهه متحد یک جبهه انتخاباتی و جبهه پایداری یک جبهه گفتمانی است گفت: جبهه پایداری بر اساس یک گفتمان تشکیل شده و کاندیداهای این جبهه نیز از یک خط فکری برخوردارند و در یک مسیر متحدگرایانه حرکت می کنند.

لنکرانی با انتقاد از نحوه گزینش کاندیداها در جبهه متحد گفت: جبهه متحد هر کسی را که مشهور و رای آور بود در لیست خود جای داد اما جبهه پایداری سعی داشت اصلح ها را شناسایی و به مردم معرفی کند.

وزیر دولت نهم افزود: جبهه پایداری بر اساس اینکه هر یک از کاندیداها چقدر در نظرسنجی رای آورده اند آنان را در لیست خود گنجانده‌اند بدون آنکه به سوابق آنها نیز توجه داشته باشد که ما آن را قبول نداشتیم.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه فضا باید رقابتی باشد تا مردم آزادانه تصمیم بگیرند گفت: ما باید درک کنیم که رای مردم تزئینی نیست بنابراین با معرفی کاندیداهای اصلح باید این اجازه را به آنها بدهیم که خودشان بهترین‌ها را انتخاب کنند.

وی همچنین با اشاره به موضع گیری جبهه پایداری نسبت به عملکرد دولت گفت: دولت‌های نهم و دهم کارنامه موفقی در برخی از عرصه‌ها دارند که باید قدردان آن باشیم که از جمله این اقدامات تغییر گفتمانی در مدیریت کشور، مقابله با رانت خواری‌ها، توجه به مناطق محروم، توزیع جغرافیایی امکانات و بودجه و سفرهای استانی است.

لنکرانی افزود: اما جریانی که در حاشیه دولت دهم شکل گرفت فضا را برای خدمت‌رسانی دولت تنگ کرد و این نیز برای ما تلخ بود و الان هم شاهد هستیم کسانی که در دولت نهم اخراج شده بودند در حاشیه دولت دهم حضور دارند اما این تلخی‌ها را هم باید منصفانه نقد کنیم.

وزیر دولت نهم تاکید کرد: مجلس اگر بر اساس گفتمان شکل بگیرد کارکردش هم گفتمانی خواهد بود اما گر بر اساس قبیله گرایی و سیاسی محور باشد کارکردش هم سیاسی می‌شود.

سخنگوی جبهه پایداری ادامه داد: اگر مجلس گفتمانی باشد دیگر نمایندگانش بدهکار کسی نیستند چرا که وابستگی سیاسی و حزبی ندارند بنابراین قضاوت ها و تصمیم گیری‌های آنان نیز سیاسی و در جهت منافع گروه و حزب خاصی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات باید رقابتی باشد گفت: رهبر انقلاب فرمودند انتخابات باید رقابتی باشد اما دوستان دم از وحدت می زنند و آنجا که رهبری در رابطه با تعامل قوا می‌فرمایند وحدت داشته باشیم همین دوستان بر رقابت تاکید داشتند.

لنکرانی در پایان در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا شما وارد عرصه سیاست شدید گفت: مهمترین تکلیف ما این است که در صحنه اجتماعی بی تفاوت نباشیم بنابراین طبق تکلیف وارد عمل شدم.