برنامه هفته اول لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، در هفته نخست این دوره از رقابتهای تیم فوتبال رسانه ورزش دیدار افتتاحیه را با تیم پیشکسوتان شهید شیرودی برگزار خواهد کرد. این دیدار ساعت 13 روز پنجشنبه 4 اسفندماه در زمین شماره یک ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

در دومین دیدار هفته نخست اولین دوره رقابتهای فوتبال لیگ پیشکسوتان استان تهران تیم فوتبال تربیت بدنی ری در زمین شماره یک ورزشگاه شهید شیرودی به مصاف تیم شهرداری قدس خواهد رفت.

حبیب الله شیرازی به عنوان داور وسط، امیر داورزاده و علیرضا یزدانی به عنوان کمک و ایرج شهری زادگان به عنوان داور چهارم دیدار تیم های رسانه ورزش و شهید شیرودی را برعهده خواهند داشت.

نخستین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران در دو گروه 8 تیمی به همت کمیته پیشکسوتان این استان متشکل از کمال سراجیان، نصیر رحیمی و مهدی حاج محمد برگزار خواهد شد. بر این اساس گروه بندی این رقابتها به شرح زیر است:

گروه اول: داماش ، تربیت بدنی ری، کیان، جنوب غرب ، راد ، ستاره ورزش، شهر قدس، استیل آذین

گروه دوم: استقلال ، احسان ری، وحدت ، راه آهن، بنیاد شهید، رسانه ورزش، تهرانجوان، شیرودی