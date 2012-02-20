تاکید بر نقد منصفانه از عملکرد دولت/ مسائل شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم ارائه عملکرد، برنامه و نقد منصفانه دستگاههای اجرایی از سوی کاندیداها، گفت: شفاف سازی مسایل اجتماعی، اقتصادی و صداقت کاندیدها با مردم می تواند به انتخاب صحیح مردم در انتخابات کمک شایانی کند.

وی اظهار داشت: حضور انقلابی مردم در پای صندوقهای اخذ رای برای اثبات کارآمدی نظام مهم بوده و مجموعه وزارت کشور خود را موظف به دفاع از حقوق اجتماعی کاندیداها می داند.

وی انتخابات در جمهوری اسلامی را بهترین مظهر و نماد مشارکت اجتماعی دانست و گفت: پیروزی انقلاب بر دوش مردم بوده که امام (ره) نیز بارها به حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب تاکید و عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار آن حضور مردم است.

قتح الهی تداوم انقلاب را با شکل گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی با تکیه به حضور مردم برشمرد و ادامه داد: حضور رسمی مردم در نظام سیاسی کشور در انتخابات رقم می خورد و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به وضعیت داخلی و خارجی کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی وزارت کشور، شورای نگهبان و کاندیداها را سه ضلع اصلی انتخابات دانست و عنوان کرد: همت کاندیداها برای حضور و مشارکت در نظام سیاسی و عرصه های تصمیم سازی کشور قابل تقدیر بوده زیرا با ارایه توانمندی و تخصص و طرح و برنامه خود به شور انتخابات می افزایند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی چهار تا 10 اسفند را موعد قانونی تبلیغات کاندیداها اعلام کرد و افزود: نامزدهای انتخاباتی باید اساسی ترین و مهمترین مسایل داخلی و بین المللی را تحلیل و دیدگاهها و طرحهای پیشنهادی خود را ارایه تا با روشنگری اجتماعی توانمندیهای نظام اسلامی نمایان و مردم بتوانند به انتخاب اصلح برسند.

فتح الهی خواستار رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداهای نمایندگی مجلس شد و ادامه داد: اعضای ستادهای تبلیغاتی کاندیداها باید آیین نامه های وزارت کشور را مطالعه تا با اشراف کامل آنها در جریان تبلیغات تخلفی انجام نشود.

وی حضور ناظران شورای نگهبان، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان خود کاندیداها را در شعب اخذ رای به منظور امانت داری آرای مردم دانست و ادامه داد: همه تدابیر اندیشیده شده تا سالم ترین و قانونمند ترین انتخابات روز 12 اسفند در استان برگزار شود.

172 نفر در حوزه های 9 گانه انتخاباتی آذربایجان غربی ثبت نام کرده بودند که تا کنون از این تعداد 114 نفر تایید صلاحیت شده و از این تعداد نیز 22 نفر اعلام انصراف کرده و 92 نفر هم اکنون نامزد انتخابات مجلس هستند.