بررسی نحوه اجرای اصل 44/ تشکیل 8 کمیسیون تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 با حضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم و هیئت بازرسی سازمان بازرسی استان قم مورد بررسی قرار گرفت.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم در این نشست اظهار داشت: اهمیت کار بازرسی بسیار روشن است و قوام استمرار کار سالم یک سیستم یا هر دستگاهی منوط به بازرسی و نظارت است و قطعاً بدون بازرسی و نظارت و ظایف دستگاه‌ها بخوبی انجام نخواهد شد.



ابوالفضل خاکی با بیان اینکه سیستم بازرسی باید همانند یک اتاق شیشه‌ای باشد، افزود: منظور از اتاق شیشه‌ای نظارت بر حسن جریان امور اجرایی صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است و آنچه مهم است حضور دقیق سازمان بازرسی و کنترل همه ابعاد کار و حتی اقشار جامعه است.



در این جلسه اصلانی سرپرست هیئت بازرسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها را وظیفه سازمان بازرسی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی این هیئت بازرسی در اتاق بازرگانی، شناسایی موانع سرمایه گذاری، راهکارهای حمایتی و توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به ویژه بخش کشاورزی، صنعت، معدن و بازرگانی است.



در ادامه این نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص مشکلات مربوط به نظام بیمه‌ای، تعرفه گمرکی، مشوق‌های سرمایه گذاری، مشکلات مربوط به نظام مالیاتی، وضعیت حامل‌های انرژی، روش‌های افزایش کیفیت وبهره وری، نحوه تعامل و همکاری دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و همچنین ایجاد یک کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان نماینده بخش خصوصی باسازمان بازرسی استان باهدف ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصی ودولتی به بحث وگفتگو پرداختند.



آغاز به کار 8 کمیسیون تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی



8 کمیسیون تخصصی با ترکیبی از صاحب نظران و فعالان عرصه صنعت و تجارت در گرایش‌های مختلف اقتصادی فعالیت خود را در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم آغاز کردند.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم با اعلام این خبر افزود: کمیسیون‌های تخصصی بازوهای توانمند که بعنوان مشاوران اتاق بازرگانی در راستای نیل به اهداف توسعه اقتصادی استان حرکت می‌کنند.



خاکی افزود: کمیسیون‌های تخصصی باید با برنامه‌ریزی و فعالیت اثرگذار شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارایه راه حل برای حل مشکلات اقتصادی استان، اطلاع و بازگویی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان و حل و فصل این مشکلات را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.



وی تاکید کرد: مسائل و مشکلات مربوط به حوزه صنعت و تجارت و کارآفرینی توسط افراد متخصص عضو کمیسیونها مورد شناسایی و بررسی قرار خواهد گرفت و پس از اعلام به هیات رئیسه اتاق بازرگانی وطرح و بررسی در نشست مشورتی هیات نمایندگان این اتاق تصمیم گیریهای ثمربخشی در جهت بهبود فضای تجارت و کارآفرینی محقق خواهد شد.



به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان قم کمیسیونهای 8 گانه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن براساس نیاز سنجی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد صنعت و بازرگانی استان شکل گرفته است.



لازم به ذکر است این کمیسیون‌ها شامل کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و امور گمرکی، کارآفرینی، بازار سرمایه و تجارت الکترونیک، آموزش و امور فرهنگی، گردشگری و امور نمایشگاهی می‌باشد.