به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله رزمایش ثارالله عصر امروز با رمز یا امام حسین (ع) در قالب باز تمرین تاکتیکی بر گستره جنوبی کشور آغاز شد.

این رزمایش در چهار مرحله تاکتیکی و در چهار روز متوالی در وسعت 190 هزار کیلومتر مربع در نیمه جنوبی کشور برگزار می‌شود که در آن از توان رزمی شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی کشور بهره برده می‌شود.

این رزمایش با پیام صلح و امنیت برای کشورهای منطقه و جهان در راستای برنامه‌های عملیاتی سالانه قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا و ارتقای توان بازدارندگی برگزار می‌شود.

این رزمایش با تأکید بر مؤلفه‌های دکترین دفاعی کشور در راستای ارتقای توان رزمی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، انجام تمرین‌های تاکتیکی تدابیر عملیاتی پیش‌بینی شده در طرح‌های پدافندی و به منظور آمادگی هر چه بیشتر در مقابله با تهدید‌های احتمالی به ویژه مراکز جمعیتی، حیاتی حساس و هسته‌ای کشور به اجرا در می‌آید.

به کارگیری تاکتیک‌های نوین دفاعی تحرک و جابه‌جایی یگان‌های واکنش سریع در مقابله با نبردهای ناهمگون و نامتقارن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه در برقراری امنیت و پوشش کامل پدافند مراکز حیاتی و حساس کشور به ویژه مراکز هسته‌ای و به کارگیری و ارزیابی عملیاتی و فنی سامانه‌های پدافند هوای ساخت و تولید صنایع داخلی از مولفه‌های مهم این رزمایش است.

در اجرای این رزمایش علاوه بر به کارگیری سامانه‌های پیشرفته موشکی و توپخانه‌ای پدافند هوایی و سامانه‌های راهداری متنوع موجود در شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی و انواع هواپیماهای شکاری رهگیر نیروی هوایی ارتش یگان‌های پدافند هوایی، سایر نیروهای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل سامانه‌های موشکی و جنگ‌افزارهای طوفانه‌ای و پست‌های دیده‌بانی نیروی انتظامی و بسیج پیش‌بینی شده در سازمان رزم طرح رزمایش تحت فرماندهی کنترل و هدایت عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء حضور دارند.

در این رزمایش یگان‌های عملیاتی، اطلاعاتی و رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نیروهای آموزش دیده مردمی شرکت فعال دارند.

مهمترین اقدام مرحله اول رزمایش پدافندی ثارالله یگان‌های پدافندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تشکیل قرارگاه‌های اصلی و فرعی فرماندهی و استقرار یگان‌های تاکتیکی واکنش سریع با رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل به سرعت در مناطق تعیین شده گسترش یافته و مستقر شدند.