جلسه ستاد فرعی مبارزه با مواد مخدر در بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه ولی اله اصغری ضمن اشاره به ناتوی فرهنگی غرب علیه انقلاب اظهار داشت: یکی از حربه های شیطانی استکبار جهانی برای مقابله با ایران اشاعه مواد مخدر در کشور است و به نابودی کشاندن جوانان این مرز و بوم.



وی گفت: امروز به برکت حکومت اسلامی دشمنان توانایی مقابله نظامی با ایران را ندارند اما تمام قدرت خود را در زمینه هجمه نرم و جنگ فرهنگی بکار بسته اند تا جوانان مومن و پاک این مرز و بوم را به اضمحلال بکشانند.

در پایان این جلسه تمهیداتی در راستای فرهنگسازی در خصوص موضوع مربوطه و ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد اتخاذ شد.

همایش خانواده با محوریت نماز در شهرستان بهارستان برگزار شد

هفتمین همایش خانواده با موضوع نماز با حضور خانواده های دانش آموزان بهارستانی با همکاری ناحیه بک و دو اداره آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز شهرستان بهارستان در بخش بوستان و در محل آموزشگاه میعاد نسیم شهر برگزار شد.



حجت الاسلام علی عباسی دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بهارستان در این مراسم اظهار داشت: این همایش ها با محوریت آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با اهمیت نماز و ترویج فرهنگ نماز در مدارس و دستگاه ها برگزار می شود که با استقبال گسترده دانش آموزان و خانواده ها روبرو شده است.



وی گفت: تلاش در راستای تحقق آیه 41 سوره حج با هدف تاثیر گزاری در حوزه های راهبردی و نهادینه سازی امر نماز و افزایش آگاهی مردمنسبت به آثار، آداب و احکام نماز، نقش ها و مسئولیت های خود و کاهش عوامل تضییع کننده فریضه نماز از اهداف این گونه همایش ها است.