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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

ارشاد مازندران دستگاه برتر ترویج نماز در کشور شد

ارشاد مازندران دستگاه برتر ترویج نماز در کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در بین ادارات ارشاد استانها، دستگاه برتر ترویج نماز در کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی رئیس ستاد اقامه نماز و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برای احراز مقام نخست در ترویج اقامه نماز قدردانی کرد.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از تقدیرنامه آورده است: خدمت در عرصه ای که فتح باب عبودیت و وصول به مقام صحو و محو بندگان خدا را رقم می زند، توفیقی است که بی علت رفیق هر کس نخواهد شد.

وی در فرازی دیگر از این لوح تقدیر از تلاش های بی شائبه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تمجید و عنوان کرد: وظیفه خود می دانیم از تلاش مستمر، خستگی ناپذیر و مخلصانه شما در امر ترویج نماز قدردانی و تشکر کنیو

خبرگزاری مهر در مازندران، نیز این افتخارآفرینی را به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و عموم فرهنگ و هنردوستان مازندران تبریک می گوید.

کد مطلب 1539283

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