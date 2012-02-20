به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای برگشت مرحله پلی‌آف (یک چهارم نهایی) مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا امروز دوشنبه با دیدار تیم های ذوب آهن و المتحد لبنان آغاز شد. این دیدار که در سالن ملت اصفهان برگزار شد در پایان چهار کوارتر با برتری 82 بر 78 به پایان رسید.

بازیکنان ذوب آهن در حالی برنده این بازی شدند که کوارترهای اول و دوم را با نتایج (17 بر 18) و (14 بر 22) واگذار کردند اما در کوارترهای نیمه دوم با نتایج (25 بر 13) و (26 بر 25) برتری را از خود کردند.

سالن ملت اصفهان در جریان دیدار تیم‎های ذوب آهن والمتحد لبنان مملو ازتماشاگران زن و مردی بود که برای تشویق آنها به سالن آمده بودند. اصغر دلیلی، مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن نیز یکی از حاضران در سالن بود. مسئولان حال حاضر این باشگاه نیز در سالن حضور داشتند.

شاگردان فرزاد کوهیان که در دیدار رفت حریف لبنانی خود را با نتیجه 74 بر 71 شکست داده بود با کسب پیروزی در دیدار امروز به عنوان نخستین تیم مرحله نیمه نهایی رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا صعود می‎کند. ذوب آهن در این مرحله به مصاف برنده دیدار تیم‎های مهرام و آرامکس اردن خواهد رفت.

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا فردا سه شنبه مهرام در تهران به مصاف آرامکس اردن می‎رود. مهرام در دیدار رفت حریف خود را شکست داده بود. برنامه کامل دیدارهای باقی مانده در این مرحله از رقابت‎های بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا به این شرح است:

دوم اسفندماه - تهران

* مهرام - آرامکس اردن



هشتم اسفندماه - لبنان

* شانویل - پتروشیمی



نهم اسفندماه - لبنان

* الریاضی لبنان - دهوک عراق