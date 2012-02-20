مازندران میزبان فیلم های 100 ثانیه ای شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه تخصصی ایده پردازی برای فیلم های صد ثانیه ای در مازندران برگزار شد.

علی دنیوی، مدرس سینما عصر دوشنبه در این کارگاه یک روزه که با هماهنگی حوزه هنری تهران انجام شد، به توضیح، تحلیل و ارائه راهکارهایی برای تولید فیلم های صد ثانیه ای پرداخت.

در این کارگاه 40 نفر از فیلمسازان سینمای جوان مازندران حضور داشته و در خلال فراگیری مبانی فیلم های کوتاه، پیرامون این موضوع با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جشنواره فیلم های صد ثانیه ای چهارم اسفندماه اسفند با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مجتمع فرهنگی هنری این اداره کل در ساری برگزار می شود.

