به گذارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور که عصر روز سه‌شنبه اول اسفند ماه سال جاری با حضور جمع کثیری از نویسندگان و اهالی فرهنگ در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد حواشی قابل توجهی داشت.

از همان ابتدای برگزاری مراسم استقبال جمعیت از این مراسم به اندازه‌ای بود که تالار سوره حوزه هنری تقریبا پر شده بود.

این مراسم امسال برخلاف ‌سال‌های قبل بدون حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محسن مومنی، رئیس حوزه هنری نیز یکی از غایبان این مراسم بود.

همانند بسیاری از جایزه‌های ادبی، سکه‌های جایزه ادبی شهید غنی‌پور در سال جاری جای خود را به وجه نقد دادند و بر این اساس آثار تقدیری مبلغ یک و نیم میلیون تومان و آثار برگزیده مبلغ سه میلیون تومان جایزه دریافت کردند.

در این مراسم همچنین بخش‌هایی از فیلم مستندی به نام «حبیب یعنی دوست خدا» ساخت حوزه هنری پخش شد که با استقبال فراوانی از سوی حضار روبرو شد.

جوایز امسال این جایزه نیز به سبک هر سال از دست پدران شهیدان مسجد جوادالائمه (ع) به برگزیدگان اهدا شد.

مجید راستی نویسنده تقدیر شده بخش نوجوان بعد از دریافت جایزه خود در سخنانی گفت: بعد از دریافت این جایزه حس کردم که نویسندگی انتخاب من نبوده و من از ابتدا برای نوشتن خلق شده بودم.

جواد افهمی برگزیده بخش رمان دفاع مقدس نیز پس از دریافت جایزه خود گفت: این جایزه، رمان مرا عاقبت به خیر کرد. اما با این حال هنوز به این فکر می‌کنم که اگر روزی برای پسر هشت ساله خود بخواهم بگویم در لحظات سخت نبرد چگونه باید ایستاد و سر را بالا گرفت، کار سختی در پیش دارم.

شمسی خسروی، نویسنده تقدیر شده در بخش زندگینامه داستانی دفاع مقدس نیز بعد از دریافت جایزه خود با اشاره به تاثیرگذاری نمایش بخشی از مستند «حبیب یعنی دوست خدا» در این مراسم جایزه خود را به مادرش و تمام مادران شهدا تقدیم کرد.

محمدکاظم مزینانی برگزیده بخش رمان بزرگسال نیز بعد از دریافت جایزه خود گفت: از تمام کسانی که به رمان من جایزه دادند و تمامی کسانی که به آن جایزه ندادند، تشکر می‌کنم.‌