اختلال در تلفن های ثابت و همراه گیلان

نادر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعت 24 سه شنبه دوم تا بامداد چهارشنبه سوم اسفند ماه جاری به مدت دو ساعت شاید اختلالاتی در امر ارتباط تلفنی مشترکان تلفن ثابت و همراه استان به وجود آید.

وی همچنین از برگزاری جلسه " بهبود روشهای نگهداری و افزایش میزان سطح درآمد " در شرکت مخابرات گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: در این جلسه علل کاهش سطح درآمدهای مراکز کم ظرفیت و راهکارهای افزایش روند درآمد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس روابط عمومی مخابرات گیلان ادامه داد: معاونت نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات استان در این نشست با تاکید بر مقوله های درآمد و اهمیت آن در نگهداری سیستمهای مخابراتی در مسیر توسعه، کاهش میزان خرابی ها با استفاده از افراد مجرب و ثبت مشخصات این خرابی های در دفاتر، نکاتی را یادآور شد.