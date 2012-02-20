نظارت بر بازار شب عید آغاز شد/ ایجاد شعب ویژه رسیدگی به تخلفات صنفی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود حسینی پور ظهر دوشنبه در جلسه شورای تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان اظهار داشت: اکیپ ‌های ثابت و سیار تعزیرات حکومتی از امروز تا پایان تعطیلات نوروز در سطح بازار حضور خواهند داشت و تخلفات را رصد و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی از به کارگیری برخی تمهیدات برای ایجاد ثبات و تعادل در بازارهای عرضه محصولات در سطح استان یزد همچنین کنترل قیمت‌ ها و نظارت بر بازار شب عید خبر داد.

حسینی پور با بیان اینکه اردکان یکی از شهرستان ‌های تاریخی و مهمان ‌پذیر استان یزد محسوب می ‌شود، افزود: این شهرستان به دلیل وجود ابنیه و آثار تاریخی، قرار گرفتن این شهرستان در مدخل ورودی استان یزد همچنین قرار داشتن در مسیر خط ترانزیتی شمال به جنوب کشور از جمله مراکزی است که هر سال مسافران زیادی را جذب می‌ کند.

وی تاکید کرد: به همین دلیل بازار اردکان در برنامه کشیک نوروزی تعزیرات حکومتی به صورت ویژه رصد خواهد شد.

حسینی پور از رسیدگی به 11هزار فقره پرونده در حوزه تعزیرات در سال جاری خبر داد و گفت: این برخوردها و جرائم شامل موارد مختلفی می‌ شود و در ایجاد ثبات و تعادل در بازار استان تاثیر بسیار خوبی داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: شعب ویژه‌ ای برای رسیدگی به پرونده‌ های طرح و صدور حکم فوری در حوزه‌ های سه‌ گانه مسئولیت شامل مبارزه با قاچاق کالا و گران‌فروشی، تخلفات قیمتی بخش سوخت و حمل و نقل و حوزه آرد و نان طراحی شده است.

در پایان این نشست رئیس تعزیرات حکومتی اردکان نیز تودیع و معارفه شد.

بر این اساس طی مراسمی از تلاش ‌های محمد صادق دهقان ‌پور تقدیر و سید جواد مهدی ‌زاده به عنوان رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان معرفی شد.