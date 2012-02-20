دانشگاه مازندران به المپیاد دانشجویی کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی بسکتبال منطقه چهار المپیاد دانشجویان کشور، بهمن ماه امسال به مدت پنج روز به میزبانی دانشگاه مازندران با حضور پنج تیم از دانشگاه‌های گلستان، صنعتی شاهرود، سمنان، صنعتی نوشیروانی بابل و مازندران در سالن ورزشی حضرت قائم (عج) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران برگزار شد.



شرکت‌ کنندگان در این دوره در پنج روز رقابت سخت و فشرده به صورت دوره‌ای و با انجام 10 بازی با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این دوره از مسابقات، دانشگاه مازندران توانست مقتدرانه از سد حریفان خود گذشته و به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

با این قهرمانی، تیم بسکتبال دانشگاه مازندران به مسابقات المپیاد دانشجویی کشور راه یافت و دانشگاه صنعتی شاهرود به مقام دوم رسید و دانشگاه سمنان در جایگاه سوم قرار گرفت.



