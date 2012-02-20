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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۳

گرزین در گفتگو با مهر:

سیل یک دهنه پل روستایی علی آبادکتول را تخریب کرد

سیل یک دهنه پل روستایی علی آبادکتول را تخریب کرد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: بارندگیهای شدید سبب بروز سیل و تخریب یک دهنه پل روستایی در علی آباد کتول شد.

رئیس اداره راه و ترابری علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارندگیهای شب گذشته و روز جاری سبب تخرب پل روستای حاجی آباد از توابع این شهرستان شد.

وی اظهار داشت: شانه پل بر اثر بروز سیل خراب شد و دهنه پل بر اثر خار و خاشاک مسدود شد.

گرزین عنوان کرد: این پل ارتباط راه ارتباطی بیش از 10 روستای شمال علی آبادکتول را به هم متصل می کند.

وی عنوان کرد: اداره راه پس از این حادثه وارد عمل شد و اقدام به بازگشایی مسیر کرده است.

رئیس اداره راه و ترابری علی آبادکتول گفت: همچنین بارش برف موجب مسدود شدن راههای کوهستانی منطقه شده که عملیات برف روبی ادامه دارد.

علی آبادکتول در42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1539300

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