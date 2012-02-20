11 هزار نفر از خدمات دایره ارشاد دادگستری قزوین بهره مند شدند

احسان مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در 10 ماهه سال جاری 802 نفر از مشاوران و وکلا با حضور در این مرکز به ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی به مراجعان پرداختند.

وی یادآور شد: در این مدت 11 هزار و 686 فقره دادخواست برای مراجعان تنظیم و 479 فقره لایحه حقوقی برای آنان نوشته شده است.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین یادآور شد: دایره ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری و طرح صحیح دعاوی در این بین، نقش موثری را در کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی را در پی داشته است.

مظفری در خصوص خدمات دایره ارشاد و معاضدت قضایی این مجموعه بیان کرد: این دایره برای افراد زندانی و مددجویان بهزیستی نیز خدمات مشاوره و راهنمایی حقوقی دارد.

وی تصریح کرد: برای آشنایی بیشتر شهروندان از مسائل حقوقی و نحوه اقامه دعوا در مدت یاد شده سه هزار و 600 فقره بروشور میان آنان توزیع شده است.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین با اشاره به مشاوره تلفنی یادآور شد: در 10 ماهه امسال 546 تماس با این مرکز گرفته شد و مشاوران و وکلای این مجموعه به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ دادند.

مظفری اظهارداشت: شهروندان می توانند از طریق سامانه تلفنی 1801 داخلی 360 تماس و از خدمات مشاوره ای و حقوقی این مجموعه بهره مند شوند.