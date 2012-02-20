انتخابات سالم و حداکثری ویژگی بارز دموکراسی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر دوشنبه در نشست مشترک ناظران انتخابات مازندران افزود: باید تمام دست اندرکاران و نامزدهای انتخابات سعی و تلاش خود را معطوف به حفظ امنیت و آرامش جامعه کنند.

وی گفت: سلامت برگزاری انتخابات منوط به رعایت قانون از سوی نامزدهای مجلس و مجریان انتخابات است.

طالبی با اشاره به حضور مردم در تمامی انتخابات در طول سه دهه گذشته انقلاب اسلامی تصریح کرد: افرادی که در انتخابات مورد تایید هیئت نظارت و اجرایی قرار گرفته باید با رعایت قوانین، شرایط انتخابات و رقابت سالم تا پایان روز رای گیری و اعلام نتایج را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران، نامزدهای مجلس نهم را به پرهیز از وعده های خلاف و مبالغه آمیز در جریان تبلیغات بر حذر داشت و ادامه داد: باید با نظارت بر رفتار طرفداران خود در اجرای انتخابات و حفظ فضای آرام و سالم جامعه همت داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات را در نظام مقدس جمهوری اسلامی مظهر مشارکت مردم در سرنوشت کشور دانست.

طالبی گفت: یکی از ویژگی های منحصر به فرد این انقلاب، از بدو پیروزی تاکنون برگزاری انتخاباتی سالم همراه با حضور پر شور مردم در صحنه های مختلف انقلاب است.

وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری در حدود قوانین و مقررات آرامش اجتماعی را در فضای جامعه ایجاد کنیم.

وی از تشکیل شعبات قضایی ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و اضافه کرد: این شعبات در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی سریع وخارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در دادگستری های استان تشکیل می شود.