فهرست 30 نفره جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری - سخنگوی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با اعلام نهایی شدن فهرست انتخاباتی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در تهران گفت: در این فهرست انتخاباتی ۶ کاندیدای روحانی، ۵ نفر از بانوان، ۱۰ استاد دانشگاه، ۴ پزشک و ۳ وزیر اسبق حضور دارند.

اسامی این فهرست انتخاباتی به شرح ذیل است:

1- سید شهاب‌الدین صدر

2- مرتضی آقاتهرانی

3- سیدمهدی هاشمی

4- حسن غفوری‌فرد

۵- احمد زمانی

6- طیبه صفایی

7- روح‌الله حسینیان

8- علی‌اصغر زارعی

9- صفارزاده

10- نامجو

11- سیدمحمود نبویان

12- قاسم روانبخش

13- حمید رسایی

14- بهنام ملکی

15- مهدی کوچک‌زاده

16- امیدوار رضایی

17- محمد سلیمانی

18- ناصر سقای بی‌ریا

19- سیدکمال سجادی

20- مهرداد بذرپاش

21- بیژن نوباوه‌وطن

22- محمدرضا مرندی

23- زهره سادات لاجوردی

24- ایراندخت فیاض

25- نظری مهر

26- حسن حمیدزاده

27- مسعود میرکاظمی

28- محمد کوثری

29- حمید فرمانی

30- سیدمحمد طباطبایی

به گزارش مهر، با وجود اینکه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس اخیراً اعلام کرد که شهادب‌الدین صدر ردصلاحیت شده و همچنین حمید رسایی نیز از سوی منابع آگاه رسانه‌ها به عنوان کاندیدای ردصلاحیت شده معرفی می‌شود اما نام این دو نفر در فهرست انتخاباتی نهایی شده جبهه بصیرت و بیداری اسلامی قرار گرفته است.