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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

فهرست 30 نفره جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در تهران اعلام شد

فهرست 30 نفره جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در تهران اعلام شد

فهرست انتخاباتی 30 نفره جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در تهران نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری - سخنگوی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با اعلام نهایی شدن فهرست انتخاباتی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در تهران گفت: در این فهرست انتخاباتی ۶ کاندیدای روحانی، ۵ نفر از بانوان، ۱۰ استاد دانشگاه، ۴ پزشک و ۳ وزیر اسبق حضور دارند.

اسامی این فهرست انتخاباتی به شرح ذیل است:

1- سید شهاب‌الدین صدر
2- مرتضی آقاتهرانی
3- سیدمهدی هاشمی
4- حسن غفوری‌فرد
۵- احمد زمانی
6- طیبه صفایی
7- روح‌الله حسینیان
8- علی‌اصغر زارعی
9- صفارزاده
10- نامجو
11- سیدمحمود نبویان
12- قاسم روانبخش
13- حمید رسایی
14- بهنام ملکی
15- مهدی کوچک‌زاده
16- امیدوار رضایی
17- محمد سلیمانی
18- ناصر سقای بی‌ریا
19- سیدکمال سجادی
20- مهرداد بذرپاش
21- بیژن نوباوه‌وطن
22- محمدرضا مرندی
23- زهره سادات لاجوردی
24- ایراندخت فیاض
25- نظری مهر
26- حسن حمیدزاده
27- مسعود میرکاظمی
28- محمد کوثری
29- حمید فرمانی
30- سیدمحمد طباطبایی
 
به گزارش مهر، با وجود اینکه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس اخیراً اعلام کرد که شهادب‌الدین صدر ردصلاحیت شده و همچنین حمید رسایی نیز از سوی منابع آگاه رسانه‌ها به عنوان کاندیدای ردصلاحیت شده معرفی می‌شود اما نام این دو نفر در فهرست انتخاباتی نهایی شده جبهه بصیرت و بیداری اسلامی قرار گرفته است.
کد مطلب 1539305

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