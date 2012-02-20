به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: فضای آرامش برای برگزاری یک انتخابات باشکوه در استان بوشهر آماده است و زمینههای لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات آماده شده است.
وی ادامه داد: مشارکت حداکثری در انتخابات رمز بقای نظام و پشتوانه انقلاب است و مردم با حضور گسترده در انتخابات و انتخاب یک مجلس ولایی پاسخ دشمنان نظام را خواهند داد.
استاندار بوشهر کاندیداها را به رعایت موازین اخلاقی توصیه کرد و افزود: نامزدهای انتخابات باید حرمت دیگر کاندیداها و رقبای خود را حفظ کنند. رعایت اخلاقیات توسط کاندیداها باعث افزایش حضور مردم در انتخابات شده و بیاخلاقیها کاهش حضور مردم را در پی خواهد داشت.
وی به تلاشهای دشمنان نظام برای کمرنگکردن حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: متوصل شدن دشمنان به جنگ نرم اقتصادی یکی از روشهایی است که این روزها دشمنان برای مقابله با نظام به آن دست میزنند و مردم نیز باید با بصیرت و هوشیاری اجازه هرگونه سوء استفاده را به دشمنان ندهند.
جهانبخش به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن در همه نقاط کشور اشاره کرد و گفت: این حضور گسترده بیانگر عزم ملی برای دفاع از آرمانها و ارزشهای نظام بود و نویدبخش حضور گسترده مردم در انتخابات پیشرو بود.
وی از مجریان انتخابات خواست تا با توجه به قانونمداری، عدالتمحوری، امانتداری و با امید و نشاط زمینه حضورحداکثری مردم در انتخابات را فراهم آورند.
جهانبخش به معرفی فاکتورها مورد نظر مقام معظم رهبری برای کاندیدای اصلح پرداخت و گفت: مردم به کاندیداهای خدمتگزار، ولایت مدار و ولایت پذیر، معتقد به قانون اساسی و آرمانهای امام راحل رای خواهند داد.
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