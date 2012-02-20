به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی و حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و مصرف کنندگان گشت مشترک نظارت بر واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح شهر خرم آباد برگزار شد.

در این گشت مشترک از واحدهای صنفی و فروشندگان میوه و تره بار، مواد غذایی و پروتئینی یکی از بازارچه های شهر خرم آباد بازرسی به عمل آمد که در این راستا حدود 23 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت.

در این راستا پس از بررسیهای لازم برای چندین واحد صنفی که تخلفات آنها محرز بود تشکیل پرونده و به تعزیرات حکومتی احضار شدند.

همچنین به تعداد زیادی از تجار و کسبه به صورت ارشادی توصیه ها و تذکرات لازم در راستای رعایت قیمتهای مصوب و حفظ حقوق مصرف کنندگان داده شد.

تشدید گشتهای مشترک تعزیرات در کوهدشت

به منظور صیانت از حقوق شهروندان و مصرف کنندگان گشتهای مشترک نیروهای تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستان کوهدشت شدت بیشتری گرفته است.

در این راستا طی هفته گذشته گشتهای مشترکی به صورت روزانه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی، فروشگاهها و عمده فروشیهای مواد غذایی، فروشگاههای کیف و کفش،پوشاک و البسه و همچنین واحدهای قصابی و نانوایی های این شهرستان را مورد بازدید قرار داد.

در پی بازرسیهای صورت گرفته برای تعداد زیادی از واحدهای صنفی به دلایل عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، نداشتن پروانه کسب و دیگر تخلفات صنفی پرونده تشکیل و متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کوهدشت احضار و بلافاصله پرونده آنها مورد رسیدگی و مختومه شده است.

محکومیت قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی لرستان

شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم آباد مقدار 26 کارتن آدامس خارجی و272 کارتن آبمیوه خارجی و قاچاق را به ارزش بالغ بر51 میلیون ریال در حق دولت ضبط و متهمان را به پرداخت بالغ بر 100 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان در این رابطه گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی نیروی انتظامی لرستان مقادیر زیادی آدامس و آبمیوه خارجی قاچاق را از داخل یک خودروی باری کشف می کنند.

جودکی با بیان اینکه حامل کالا با ارائه بارنامه آبلیمو سعی در اغفال و گمراه کردن ماموران کاشف داشته است، افزود: در بازرسیهای به عمل آمده مشخص شد خودرو حامل کالایی غیر از آبلیمو است لذا پس از تهیه صورتجلسه و با دستور مقام قضایی کالای مکشوفه برای تعیین ارزش ریالی و اعلام جرم به گمرک استان انتقال یافت.

وی ادامه داد: گمرک نیز پس از اقدامات لازم طی لایحه ای علیه متهمان اعلام جرم و پرونده را برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی و در نهایت این اداره کل قرار داد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: به محض وصول پرونده بلافاصله موضوع به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ازر تعزیرات حکومتی مرکز استان ارجاع که در این راستا شعبه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه عدم ارائه مدارک مثبته خرید اتهام را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد قانون علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت متهمان را به پرداخت بالغ بر 100میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم کرد.

عدم درج قیمت کلید همه تخلفات صنفی است

همچنین بنابر این گزارش مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: عدم درج قیمت کلید همه تخلفات صنفی است.

جودکی در جلسه توجیهی بازرسان مجمع امور صنفی و معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه هماهنگی بیشتر برای خدمت رسانی بهتر به مصرف کنندگان و آحاد جامعه و برخورد قانونی با متخلفان است.

وی ادامه داد: در این ایام پایانی سال، در کوران تبلیغات انتخاباتی و همچنین هجمه های قدرتهای استکباری به واسطه اعمال تحریمها نبایستی نظارتها کم رنگ شود زیرا ممکن است عده ای فرصت طلب با سوء استفاده از موقعیتهای خاص به حقوق مصرف کنندگان تعدی کرده و زمینه نارضایتی و ناامیدی مردم را فراهم کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان عدم درج قیمت را کلید همه تخلفات صنفی عنوان کرد و از بازرسان خواست با فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات که از نصب برچسب قیمت امتناع می کنند مماشات نکرده و مطابق قانون برخورد کنند.

جودکی همچنین در این جلسه در خصوص نحوه بازرسیها و چگونگی تشکیل پرونده برای مرتکبین تخلفات صنفی و معرفی آنها به تعزیرات حکومتی، بازرسیهای بدون اغماض از واحدهای صنفی و نیزشیوه ها و ترفندهای جدید متخلفان در ارتکاب تخلفاتی از قبیل احتکار، گرانفروشی، قاچاق کالا و عرضه کالاهای بهداشتی و آرایشی غیراستاندارد مطالبی را عنوان کرد.