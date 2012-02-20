به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره این جشنواره بین‌المللی عصر امروز دوشنبه 1 اسفند با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و جمع زیادی از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی، شعر را سرآغاز لطافت اندیشه بشر دانست و گفت: هم به شعر، زمانه را می‌توان شناخت و هم از زمانه، سیاق شعر را می‌توان دریافت؛ عنصری و عسجدی و انوری هم زائیده زمانه خویشند و هم زاینده سبک زمانه‌ها.

حسینی سپس به نکاتی مثل از جمله سبک‌شناسی ساختاری شعر انقلاب و نیز شناختنامة شعر انقلاب پرداخت که به گفته او «اگر مغفول واقع نشده، مخمول افتاده است».

حسینی: بصیرت برای شاعران واجب عینی است نه کفایی

وی تاکید کرد: نسیان فرهنگی از هر غفلتی آسیب‌رسان‌تر است. جوانان را دریابید اما پیران را دُرّ یابید. شاعران صاحب سبک را، صاحب عنوان کنید. شاعرانی از این دست، روی در نَهُفت دارند و اجتناب از بازگفت. بر مسئولین است که روی بر ساحت ایشان برند و سماحت ایشان به بهای تواضع و تکریم بخرند.

وزیر ارشاد ادامه داد: اگر امیر علیشیر نوائی نبود، عطّار در غبار فتنه زمانه، گُم و موجب غبن اعتبار مردم می‌شد. پس اگر نوایی نیستیم نینوائی باشیم که غلامی را از قلم نینداختند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم بصیرت بینی شاعران در قبال حوادث زمانه خود تاکید کرد و گفت: شاعر که شعور، شرط اندیشه اوست، باید بصیرت را واجب عینی بداند و نه واجب کفائی و اگرچه به بضاعت بسنده کردن در شأن عموم است، شاعران در این عرصه باید زیادت‌طلب باشند.

حسینی حضور به موقع و در موضع را نشانه بصیرت شاعر انقلابی دانست و راه رستگاری ادبیات به ‌ویژه شعر را، مراقبه توصیف کرد و افزود: مراقبت در انجمن‌های اهل بصیرت باید پررنگ‌تر صورت گیرد و متابعت از نظرات رهبر فرزانه و رهنمودهای جانانه ایشان مسیر فلاح و صلاحِ رهروان این وادی است.

وزیر ارشاد در پایان سخنان خود از دست اندرکاران ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر تقدیر کرد.

طالبیان: تجمیع همه جریان‌های شعری زیر یک چتر، نه ممکن است نه مطلوب

در این مراسم همچنین یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب و رئیس شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، در سخنانی شعر را در ایران اسلامی نشانه فرهیختگی، دوستی با عشق، صلح‌دوستی، صفا، برادری و آزادی توصیف کرد و گفت: شعر نوعی شعود درآمیخته با احساس و عاطفه و تخیل است و در هر زبانی و با هر بیانی و در هر دوره‌ای، سبک و سیاق و روش و بیان خود را دارد.

وی ادامه داد: شعر گاهی عرصه جوانان و زمانی عرصه پیران است؛ زمانی چهره عرفانی دارد و هنگامی حماسه می‌آفریند و زمانی در برانگیزاندن مردم برای تغییر وضعیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود موثر واقع می‌شود و همه اینها وجوه شعر، فرهنگی انسانی و انسانیت است و مجموعه آن، هویت و ثروت ملی ما ایرانیان است و باید تمام این میراث را پاس داشت.

قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب به بروز و ظهور شعر در محافل دولتی و غیردولتی و نیز وجود گروه‌های متعدد و متنوع سیاستگذار در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما در پی آن نیستیم که همه این جریان‌ها را زیر یک چتر جمع کنیم چون نه ممکن است نه مطلوب.

طالبیان اضافه کرد: شعر یک جریان مردمی است و امروز هم در مسیر یکی از رودخانه‌های جاری شعر، کلبه‌ای بنا شده تا جوانان عرصه‌دار این صحنه باشند.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر همچنین گفت: این جشنواره الان از بعضی قیود آزاد شده امروز به وضعیتی رسیده که مضمون و محتوا در آن آزاد است.

به گفته وی حدود 55 هزار اثر از 1500 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه ششمین دوره جشنواره شعر فجر ارسال شده که در بخش‌های چهارگانه شعر سنتی، نو، کودک و نوجوان و تصنیف و ترانه داوری شده است.

قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب همچنین با اشاره به افزوده شدن بخش پژوهش شعر به این دوره از جشنواره، از حضور 22 شاعر خارجی از 14 کشور خبر داد و گفت: جشنواره شعر فجر 17 بهمن در کرمانشاه آغاز شد و با توجه به سیاست شورای سیاستگذاری برای تمرکززدایی، امسال در 9 منطقه کشور جلسات شعرخوانی جشنواره برگزار شد.