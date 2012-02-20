آموزشهای شهروندی درقزوین براساس سیاست گذاری های واحد اجرا می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بهره گیری از کاراکترهای خان بابا، شادی و پویا و ابزارهای فرهنگ سازی و تبلیغاتی مشخص شده ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری خواهد کرد.

وی آموزش شهروندی را از رسالتهای مجموعه شهرداری برشمرد و از تشکیل اولین نشست کمیته سیاست گذاری آموزش شهروندی در شهرداری مرکز استان با حضور مدیران عامل سازمان های آتش نشانی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پارکها و فضای سبز، معاونت ترافیک و حمل و نقل و امورحقوقی شهرداری خبر داد.

وزیری نژاد دستیابی به وحدت رویه در آموزش شهروندی را با استفاده از نیروهای متخصص سازمانهای مربوطه میسر دانست و بیان کرد: براساس بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برنامه های هدفمند تحت سیاست گذاری های واحد به انجام می رسد.

وی عنوان کرد: چاپ کتاب، بروشور، بنر و دیگر ابزارهای فرهنگ سازی و تبلیغاتی درحوزه فرهنگ شهروندی ضمن تایید شورای سیاست گذاری به صورت متمرکز و برنامه ریزی شده در دستور کار قرار می گیرد و در این بین از کاراکترهای خان بابا، شادی و پویا به عنوان نمادهای اصلی بهره خواهیم برد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین استفاده از ابزارهای کاربردی سازمانهای مختلف شهرداری از قبیل اتوبوس و تاکسی را در جهت تحقق برنامه های تبلیغاتی و فرهنگ شهروندی در شهر مهم و تاثیرگذار برشمرد و یادآور شد: براساس این مهم کمیته اجرایی باید ابزارهای در اختیار سازمانها را بررسی کند تا شهروندان کمال بهره را از برنامه ها ببرند.

وزیری نژاد تصریح کرد: با استفاده از یک برنامه ریزی جامع و کامل و استفاده از تشکل های فرهنگی و مردمی در مقاطع زمانی کوتاه و بلند مدت می توانیم درحوزه های مورد نیاز شهرداری به صورت متمرکز ورود پیدا کنیم و مبحث آموزش شهروندی که یک سرمایه گذاری برای آینده شهر و شهرداری محسوب می شود را به درستی به انجام برسانیم.