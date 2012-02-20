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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

ابوترابی در گفتگو با مهر:

گلستان 119 هزار رای اولی دارد

گلستان 119 هزار رای اولی دارد

گرگان - خبرگززاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان تعداد رای اولی های نهمین دوره انتخابات را در استان بیش از 119 هزار نفر اعلام کرد.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام متولدان قبل از 12 اسفند سال 72 می توانند در این دوره انتخابات شرکت کنند.

وی از تدابیر اتخاذ شده از سوی این سازمان برای افرادی که به هر نحوی شناسنامه شان مفقود شده است خبر داد و گفت: ادارات ثبت احوال مکلف شدند تا نسبت به صدور شناسنامه های این افراد اقدام کنند.

ابوترابی بیان داشت: این سازمان مکلف شد تا 48 ساعت قبل از انتخابات نسبت به صدور شناسنامه ها اقدام کند.

وی عنوان کرد: علاوه بر شناسنامه داشتن کارت ملی نیز برای رای دادن الزامی است.

هزار و 200 صندوق رای برای نهمین دوره انتخابات در گلستان پیش بینی شده است.

کد مطلب 1539322

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