به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری عضو موسس جبهه صدای ملت امروز دوشنبه در مناظره با مهرداد بذرپاش عضو جبهه متحد اصولگرایان که با عنوان "باید ها و نبایدهای انتخابات مجلس نهم" در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد با اشاره به نقش و جایگاه مجلس اظهار داشت: مجلس باید مقابل سرکشی های دولت بایستد؛ قدرت فسادآور است و به این خاطر مجلس بوجود آمده است تا هم قانون گذاری کند و هم بر اجرای امور نظارت داشته باشد.

وی گفت: البته نمایندگان مجلس نباید به کانونهای قدرت و ثروت متصل باشند اگر به این کانونها وصل شوند دیگر نمی توانند از حقوق ملت دفاع کنند.

مطهری افزود: عده ای در مجلس با افتخار خود را وکیل الدوله معرفی می کنند و بر این باورند چون دولت، دولت مردمی است باید ما به تمام معنا از دولت حمایت کنیم در صورتی که ما نیز معتقدیم نباید دیواری بین دولت و ملت بکشیم اما نماینده ایده آل نماینده ای است که عملکرد دولت را به خوبی رصد کند و به موقع از حقوق ملت دفاع نماید.

همچنین بذرپاش در این مناظره ساده زیستی، انقلابی بودن، عدم وابستگی به کانونهای قدرت و ثروت را از ویژگی‌های نماینده خوب دانست و در عین حال گفت: نباید فقط به این ویژگی‌ها بسنده کرد. داشتن تخصص، ذهنی منسجم یکی دیگر از مواردی است که باید نمایندگان مجلس آن را داشته باشند. برنامه 5 ساله و بودجه از مهمترین برنامه هایی است که در قوه مقننه مطرح می شود. بر این اساس یک نماینده خوب باید ذهنی منسجم داشته باشد تا بتواند این برنامه ها را مدیریت کند.

مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه درپاسخ به این سئوال که نحوه شکل گیری ائتلاف‌ها در آستانه انتخابات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: معتقدم باید احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند و یکی از مشکلاتی که ما در حال حاضر با آن مواجهیم آن است که با فقدان تحزب روبرو هستیم. اگر احزاب قوی می‌توانستند در انتخابات تاثیرگذار باشند و نامزدهای مورد حمایت خود را به مردم معرفی می کردند آنها دیگر در انتخاب نامزدها سرگردان نمی شدند.

مطهری افزود: اگر تحزب در جامعه به طور کامل نهادینه شود مشارکت مردم نیز در انتخابات بالا می رود چون هر کس بدنبال آن است تا حزب مورد نظرش در انتخابات پیروز شود.

نامزد انتخابات مجلس نهم با بیان اینکه مردم ایران سابقه خوبی از حزب ندارند، خاطرنشان کرد: یکی از احزابی که سابقه بدی را از خود بجا گذاشت حزب توده بود، حزب توده وابسته به شوروی بود و نتوانست سابقه خوبی را از خود به جا بگذارد. همچنین در زمان انقلاب، حزب جمهوری نیز تشکیل شد اما آن حزب نیز در شرایط غیرعادی بوجود آمد و به خاطر همین منحل شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از مدیران و سیاستمداران خواست تا تلاش کنند که احزاب قوی در کشور شکل بگیرد.

بذرپاش در همین زمینه با اشاره به فعالیت احزاب در کشور افزود: احزاب ما احزاب جمع و جوری هستند و بیشتر در انتخابات ظهور و برو می کنند البته این فعالیت ها در عرصه انتخابات دوچندان می شود اما نکته ای که باید به آن توجه کرد آن است که عرصه رقابت عرصه چهره ها نباشد.

وی گفت: بنده، آقای مطهری را اصولگرا می‌دانم ولی اگر مطهری عنوان مطهری را نداشت می توانست در مجلس رخ نمایی کند?به همین جهت بر این باورم که باید عرصه رقابت از عرصه چهره‌ها به عرصه توانمندی‌ها تبدیل شود تا مردم در محیطی عاقلانه تصمیم بگیرند.

بذرپاش خطاب به مطهری گفت: همین آقای مطهری در انتخابات مجلس هشتم به عنوان سهمیه حامیان دولت در ترکیب جبهه متحد اصولگرایان قرار گرفنتند اما وقتی که وارد مجلس شدند مواضع خود را تغییر دادند.

عضو موسس جبهه صدای ملت در ادامه این مناظره به انتقاد از موضع گیری مهرداد بذرپاش - از اعضای فهرست جبهه متحد اصولگرایان- پرداخت و گفت: بنده موضع گیری وی مبنی بر تاثیرگذاری خانوادگی در انتخابات را قبول ندارم. همین آقای مفتح فرزند شهید مفتح نماینده مجلس است اما به این شکل در فضای سیاسی کشور مطرح نمی شود البته خود این گونه می‌خواهد. نباید موضوع خانوادگی را به انتخابات ربط داد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: بنده در انتخابات دوره گذشته مجلس نیز بنا داشتم به صورت مستقل شرکت کنم اما در عین حال به گروههای سیاسی گفتم که می توانند نام من را در فهرست انتخاباتی خود قرار دهند البته حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را از این گروهها مستثنی کرده بودم چون بر این باور بودم که آنها افراطی بودند.

هیچ مرزی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل قائل نیستم

این نامزد انتخابات مجلس نهم تصریح کرد: اما در حال حاضر هیچ مرزی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل قائل نیستم و بر این باورم که برخی از اصلاح‌طلبان اصولگراتر از اصولگرایان هستند پس چرا باید آنها را در مقابل خود قرار دهیم؟!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به اظهارات بذرپاش مبنی بر اینکه علی مطهری در انتخابات دوره هشتم مجلس سهم طرفداران دولت در گروه 6+5 بود، گفت: باید درباره این موضوع توضیحی را ارائه دهم. در انتخابات مجلس هشتم آقای مصلحی در جریان بود که من تمایلی برای شرکت در انتخابات را دارم و وی این موضوع را در جبهه متحد مطرح کرد البته هیچ اصراری نداشتم که در آن دوره از انتخابات در فهرست جبهه متحد قرار گیرم.

وی ادامه داد: در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت هایی صورت گرفت که من در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد ملی نسبت به این رد صلاحیت ها واکنش نشان دادم پس از این بود که آقایان مصلحی و محصولی که نمایندگان رایحه خوش خدمت در کمیته 6+5 بودند نسبت به این مقاله من جبهه گرفتند که در پاسخ به آنان گفتم من مواضع خود را به صورت شفاف اعلام می کنم و اگر نگران هستید اسم من را از فهرست جبهه متحد بردارید و تا آنجایی که درجریان هستم آقای احمدی نژاد اصرار داشت که نام بنده در فهرست قرار گیرد.

تشکیل جبهه صدای ملت از چند ماه قبل شروع شده بود

بذرپاش در ادامه این مناظره گفت : آقای مطهری باید به صورت شفاف پاسخگو باشند که چرا در انتخابات مجلس هشتم در ترکیب جبهه متحد اصولگرایان قرار گرفتند اما پس از ورود به مجلس مواضع خود را عوض کردند و در حال حاضر نیز جبهه صدای ملت را تشکیل داده اند.

عضو جبهه متحد اصولگرایان یادآور شد: مطهری قبلا از هاشمی انتقاد می کرد اما هم اکنون مواضعی دیگر نسبت به اکبر هاشمی رفسنجانی دارد ضمن آنکه باید موضع خود را در قبال عملکرد فائزه هاشمی اعلام کند.

مطهری در خصوص تشکیل جبهه صدای ملت نیز گفت: پس از آنکه جبهه پایداری وحدت شکنی کرد و اسم من نیز در جبهه متحد قرار نگرفت صدای ملت را تشکیل دادیم البته موضوع تشکیل جبهه صدای ملت از چند ماه قبل شروع شده بود.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش افزود: در این مناظره آقای بذرپاش موضوع حمایت این جانب از هاشمی رفسنجانی را مطرح کرد. بله، درست است من در سال 79 انتقاداتی را از هاشمی و فرزندان وی بیان کردم اما در حال حاضر معتقدم هاشمی در بحران سال 88 مظلوم واقع شد و این اجازه را ندادند که وی از حق خود دفاع کند حتی 5 دقیقه به هاشمی وقت ندادند که در صدا و سیما مطالب خود را بازگو کند در صورتی که هاشمی رفسنجانی برای حفظ و تداوم انقلاب تلاش‌های زیادی کرده است و انقلاب را فرزند خود می داند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اما یک عده می خواهند کیان انقلاب را مختص خود کنند که در این راستا می توان از جبهه پایداری نام برد.

بذرپاش خطاب به مطهری گفت: همین آقای مطهری بر این باور است که می توان با همه بود در حالی که در سپهر سیاسی خط و مرزها مشخص شده است.

مطهری حضور اصلاح طلبان در مجلس را به کبریت بی خطر تشبیه کرد و در پاسخ به بذرپاش گفت: زمانی که اصلاح طلبان اعتقاد و التزام خود را به ولایت فقیه به اثبات رسانده اند چرا می خواهیم آنها را در دایره‌ای دیگر ترسیم کنیم.

وی افزود: خطر من در مجلس بیشتر از خطر اصلاح طلبان است.

دشمنان از مواضع مطهری به خوبی سوءاستفاده می کنند

بذرپاش در ادامه با بیان اینکه پس از اعتراض برخی از جوانان به سید حسن خمینی همین در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در سال88 همین آقای مطهری نسبت به این موضوع سریعا واکنش نشان داد، افزود: آقای مطهری! عملکرد شما با عملکرد پدر بزرگوارتان بسیار فاصله دارد شهید مطهری به موقع موضع می گرفتند اما مواضع شما کاملا سیاسی است و از این مواضع دشمنان به خوبی سوءاستفاده می کنند.

نماینده مردم تهران افزود: در این مناظره قضیه واکنش من به بر هم زدن سخنان سید حسن خمینی در حرم مطهر امام راحل مطرح شد. بله، من پس از بر هم زدن سخنان یادگار امام واکنش نشان دادم حقیقتا این افراد چه کسانی بودند احتمالا آقای بذرپاش آنها را می شناسد.

وی گفت: زمانی که سخنان رئیس جمهور در حرم مطهر به پایان رسید رئیس جمهور اعلام کرد که هم اکنون مشتاق سخنان رهبر معظم انقلاب هستیم در حالی که باید سید حسن خمینی سخن می‌گفت. این موضع رئیس جمهور برای چه مطرح شد؟!

شما(مطهری) جرا در قبال عملکرد فائژه هاشمی موضعی نگرفته بودید،این مطالب را بذرپاش در این مناظزه خطاب به عضو موسس جبهه صدای ملت گفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اظهارات بذرپاش خطاب به وی مبنی بر اینکه چرا در قبال علمکرد فائزه هاشمی در فتنه 88 واکنش نشان نداده گفت: آقای بذرپاش از من می‌خواهد که نسبت به عملکرد فائزه هاشمی موضع گیری کنم مگر وی همسر من است که درباره آن سخن بگویم؟ اماعده‌ای لات به او حرفهای رکیک زدند که من نمی‌توانم آنها را از این تریبون بیان کنم.

وی گفت: این سئوال می شود که چرا شما (بذرپاش) دفاع نکردید؟

مطهری همچنین به اعتراض برخی از مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری اشاره و خاطرنشان کرد: پس از انتخابات سال 88 عده ای به نتایج انتخابات اعتراض داشتند و در راهپیمایی 25 خرداد اعتراض خود را بیان کردند و بر این باور بودند که در انتخابات تقلب شده است اما از همان ابتدا عده‌ای پافشاری کردند که به هیچ وجه نباید به اینها (معترضین) اجازه تجمع داد.

بذرپاش در ادامه خاطرنشان کرد: باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا موسسه شهید مطهری را مادام العمر در اختیار خود قرار داده اید واقعا دفاع شما از سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی صادقانه است!

مطهری در پاسخ افزود: آثار تمامی بزرگان از جمله آثار امام راحل و رهبر معظم انقلاب نیز تثبیت شده است و ما هم بر این اساس آثار و اندیشه های شهید مطهری را انحصاری در اختیار خود قرار دادیم تا مولفان تغییری در این آثار ندهند. البته این موضوع در قالب حمایت از مولفان و هنرمندان مطرح شد و به صورت اختصاصی مربوط به آثار شهید مطهری نبوده و نیست.

بذرپاش در ادامه سخنانش گفت: مطهری بر این باور هست که ما در مجلس نیاز به مدرس‌ها داریم اگر این گونه است دفاع خود از طرح دانشگاه آزاد و مخالفت با طرح نظارت بر نمایندگان را بیان کنید.

مطهری پاسخ داد: من در قضیه طرح وقف دانشگاه آزاد نظری نداشتم اما درباره طرحی که روح الله حسینیان پس از آن ارائه دادم مخالفت کردم و معتقد بودم که آن طرح توهین به مجلس است. از سوی دیگر پس از اینکه موضوع وقف دانشگاه آزاد در مجلس مطرح شد یک عده مقابل مجلس تجمع کردند و شعارهای تندی را علیه برخی از نمایندگان و رئیس مجلس سر دادند این در حالی است که باید تمامی مطالب و مباحث آزادانه در مجلس عنوان شود.

نامزد انتخابات مجلس نهم به مخالف خود با طرح نظارت نمایندگان اشاره کرد و گفت: من از همان ابتدا مخالفت خود را با این طرح اعلام کردم چرا که این طرح دست نمایندگان را می‌بندد. بر این اساس نیازی به چنین طرح نیست.

مطهری با بیان اینکه نباید دفاع از حقوق مردم را با دفاع از نظام جداگانه بدانیم افزود: برخی فقط به حقوق نظام تاکید می‌کنند و با فتنه بازی می‌کنند در حالی که هم می‌توان از حقوق مردم دفاع کرد هم از حقوق نظام ضمن آنکه نباید با فتنه کاسب کاری کرد.

بذرپاش در ادامه ابن مناظره که با استقبال دانشجویان روبه رو شده بود افزود: دشمنان از فتنه 88 سوءاستفاده کردند. امیر عباس فخرآور به اسرائیل سفر کرد و در آنجا مواضع خود را اعلام کرد اما با این اوصاف باز آقای مطهری فتنه 88 را فقط مختص به مناظره احمدی‌نژاد و موسوی می‌داند. آقای مطهری! شما سیاسی عمل می‌کنید و با این سیاسی کاری فقط دولت را هدف قرار داده‌اید می‌خواهید دولت را بزنید.

بذرپاش گفت: مطهری بر این باور است که نباید با فتنه، بازی کرد اما شما برای موسوی و اصلاح طلبان کاسبی را فراهم کرده اید. آیا حقیقتا شهید مطهری این گونه از ولایت دفاع می‌کرد که شما این گونه عمل می‌کنید.

معاون سابق رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا باز علی مطهری نامزد انتخابات مجلس شده است گفت: مگر شما نبودید که در مجلس هشتم استعفا دادید؟ مجلس همان مجلس است پس چرا باز هم نامزد انتخابات شده اید؟که مطهری در پاسخ افزود: من برای اینکه موضوع سوال از رئیس جمهور به جریان بیفتد استعفا دادم و امروز نیز این موضع محقق شده است.

بذرپاش افزود: شما نامه هاشمی را درد دل مردم دانسته بودید آیا حقیقتا این چنین بود؟

مطهری گفت: معتقدم هاشمی حرف دل بخشی از مردم ایران را زد ضمن آنکه در نماز جمعه سخنان خوبی را بیان کرد.

بذرپاش در ادامه با اشاره به اینکه نام ماندگاران در تاریخ ثبت خواهد شد خطاب به مطهری گفت: نام پدر بزرگوار شما و احمدی روشن در تاریخ ماندگار شد اکنون دیر نشده است مواضع خود را شفاف کنید.

بذرپاش همچنین سئوال از رئیس جمهور را سیاسی کاری دانست و گفت: آقای مطهری ما را متهم به بی‌ادبی کرده‌اند کدام کار ما بی ادبی است ضمن آنکه معتقدم موضوع طرح سئوال از رئیس جمهوراقدام بسیار مناسبی است اما شما با طرح سئوال سیاسی کاری می کنید و استعفایتان یک شوی سیاسی بود.

وی گفت: موضوع 3 هزار میلیارد نیز مشخص خواهد شد و پی می بریم که چه کسانی در این اختلاس تاثیرگذار بودند و دست آنها نیز رو می شود.