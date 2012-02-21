45 نقطه کشور نیازمند اورژانس هوایی است/ کمبود 9هزار نیرو

دکتر غلامرضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام احداث 45 پایگاه اورژانس هوایی در کشور طی برنامه پنجم عنوان کرد: در برنامه پنجم مرکز مدیریت حوادث مکلف شده که تمامی جاده های فرعی و روستایی کشور در قالب اورژانسهای پیش بیمارستان تحت پوشش قرار بگیرد که پس از بررسی های صورت گرفته 45 نقطه در کشور مشخص و برای تصویب به وزیر بهداشت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت از این طرح حمایت کرده اند، بیان داشت: در حال حاضر ردیف بودجه ای برای امداد و نجات هوایی و اورژانس پیش بیمارستانی برای مدیریت حوادث در نظر گرفته شده است.

معصومی اظهارداشت: رئیس جمهور قول اختصاص دادن 10 هلی کوپتر را داده و امیدواریم که به توانیم در پایان برنامه پنجم ان طرح را به سرانجام برسانیم.

وی اعتبار پیش بینی شده برای خریداری بالگردها را هفت هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تا زمان خریداری و ورود هلی کوپترها به کشور قیمتها شکسته و پایین تر بیاید.

افتتاح دو هزارمین پایگاه اورژانس بین جاده ای در کشور

رئیس مرکز مدیریت حوادث وزارت بهداشت با بیان اینکه به استانداردهای پایگاه های بین جاده ای رسیده ایم، بیان داشت: در طرح چهارم توسعه دو هزار و 197 پاگاه اورژانس ژیش بیمارستانی در کشور مصوب شد که توانستیم به استاندارد مورد نظر برسیم و 19 اسفند ماه دو هزارمین پایگاه جاده ای به صورت نمادین در جاجرود افتتاح و همزمان با ان طرح 20 پایگاه دیگردر کشور راه اندازی خواهد شد.

معصومی میانگن زمان رسیدن به محل حادثه را زیر 15 دقیقه عنوان و اضافه کرد: خوشبختانه در زمان رسیدن اورژانس به محل حادثه درکلانشهرها زیر 10 دقیقه در شهرهای کوچک زیر هشت دقیقه رسیده ایم و تنها در تهران همچنان به دلیل فضای شهری و ترافیک مشکل داریم و سعی خواهیم کرد با ایجاد مراکز اورژانسی جدید این مشکل را حل کنیم.

نیروی انسانی بزرگترین چالش اوررژانس کشور/ کمبود 9 هزار نفر

معصومی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر بزرگترین چالش اورژانس کشور را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: مشکل اعتباری و صدور مجوز استخدامی از سوی هیئت دولت دو چالش پیش رو برای جذب نیروی انسانی و رفع مشکلات این حوزه است.

وی گفت: برای حل مشکل نیروی انسانی وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی حل کند و جذب نیرو باید با تائید هیئت دولت و مجوزهای مجلس باشد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دو هزار اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در کشور وجود دارد که بر اساس نرم تعریف شده به طور میانگین در هر اورژانس 10.5 نفر نیرو باید وجود داشته باشدکه مجموعا 21 هزار نف می شود اما متاسفانه تنها 12 هزار نفر در اورژانس کشور مشغول به خدمت هستند و 9 هزار نفر کمبود نیروی انسانی داریم.

تدابیر ویژه نوروزی در جاده تهران – مشهد

وی عنوان کرد: در ایام نوروز تدابیر خوبی برای خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان در نظر گرفته ایم که در محور تهران – مشهد به خصوص در مسیر شاهرود سبزوار به لحاظ نبود طبیعت چشمگیر و تیک ختگی رانندگان در سالهای گذشته بیشترین حوادث جاده ایی را داشته ایم از این رو امسال تدابیر خوبی را در نظر گرفته ایم.

وی همچنین از لغو مرخصیها همچون روال سالهای گذشته خبر داد و افزود: در ایام نوروز 25 درصد ظرفیت غیر اورژانسی بیمارستانها فعال خواهد شد.