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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۸

طالع زاری:

سالن های مطالعه کتابخانه های گلستان به نام شهیدان مزین می شود

سالن های مطالعه کتابخانه های گلستان به نام شهیدان مزین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان از نام گذاری سالن های مطالعه کتابخانه های عمومی استان به نام شهدای استان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالع زاری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگران افزود: حضور تاثیر گذار مدیران فرهنگی استان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و علاقمندی مدیران ولایی و ارزشی استان در سالهای اخیر منجر به اتفاقی نو و منحر به فرد در زمینه به یاد سپاری یاد و نام شهدای گرانقدر استان شده است که می توان از نام گذاری اماکن اداری تا سایر مکانها اعم از علمی و ورزشی و ..... نام برد.

وی اظهار داشت: قرار بر این شد که کلیه سالن های مطالعه کتابخانه های عمومی استان به نام شهدای گرانقدر بومی استان نام گذاری شود.

طالع زاری گفت: با این طرح ضمن به یاد سپاری آن عزیزان سفر کرده ، قشر تحصیلکرده و اهل مطالعه نیز در زمان حضور با یاد و نام آن شهید بزرگوار و با تکیه بر معرفت شناسی و شناختی آن بزرگواران به مطالعات روزمره خود می پردازند.

وی افزود: این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه راه و نام شهیدان به عنوان چراغ هدایت مسیر در زندگی جوانان این استان همیشه روشن و پرفروغ باشد.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.

کد مطلب 1539328

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