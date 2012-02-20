سالن های مطالعه کتابخانه های گلستان به نام شهیدان مزین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالع زاری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگران افزود: حضور تاثیر گذار مدیران فرهنگی استان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و علاقمندی مدیران ولایی و ارزشی استان در سالهای اخیر منجر به اتفاقی نو و منحر به فرد در زمینه به یاد سپاری یاد و نام شهدای گرانقدر استان شده است که می توان از نام گذاری اماکن اداری تا سایر مکانها اعم از علمی و ورزشی و ..... نام برد.

وی اظهار داشت: قرار بر این شد که کلیه سالن های مطالعه کتابخانه های عمومی استان به نام شهدای گرانقدر بومی استان نام گذاری شود.

طالع زاری گفت: با این طرح ضمن به یاد سپاری آن عزیزان سفر کرده ، قشر تحصیلکرده و اهل مطالعه نیز در زمان حضور با یاد و نام آن شهید بزرگوار و با تکیه بر معرفت شناسی و شناختی آن بزرگواران به مطالعات روزمره خود می پردازند.

وی افزود: این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه راه و نام شهیدان به عنوان چراغ هدایت مسیر در زندگی جوانان این استان همیشه روشن و پرفروغ باشد.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.