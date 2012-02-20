بافت‌ فرسوده قم با مسکن مهر احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد دلاوری در مراسم معارفه اولین مدیرکل راه و شهرسازی استان قم که عصر دوشنبه در استانداری قم برگزار شد بیان داشت: در حال حاضر منطقه پردیسان برای مسکن مهر در نظر گرفته شده است اما با توجه برنامه پنجم توسعه سالانه باید 10 درصد از بافت فرسوده را احیا کنیم و در قم هم که بافتهای فرسوده زیادی دارد این کار باید در اولویت قرار گیرد.
در مسکن مهر قم از برنامه جلوتر هستیم
وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده در سال 89 و 90 ساخت 35 هزار واحد باید شروع میشد که تا کنون ساخت و ساز 42 هزار واحد مسکن مهر در قم در دست اقدام است که از این لحاظ از برنامهریزی صورت گرفته جلوتر هستیم.
معاون استاندار قم افزود: از این تعداد تاکنون 13 هزار و 200 واحد مسکن مهر مورد بهره برداری و در اختیار مردم قرار گرفته است.
ارتقای راههای استان در دستور کار قرار گرفته است
وی گفت: با توجه به اینکه استان قم در شاهراه ارتباطی کشور قرار گرفته، بحث ارتقای راههای استان در دستور کار قرار گرفته که اقداماتی در این زمینه انجام شده و باید فعالیت موثرتری برای ارتقای راههای قم انجام شود.
دلاوری، تعریض راههای مواصلاتی، 6 خطه کردن جاده قم - گرمسار، احداث بزرگراه قم - اراک، بهسازی راههای روستایی و رفع نقاط حادثه خیز استان را از مهمترین اقدامات برای ارتقای راههای ارتباطی قم برشمرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری قم گفت: ساخت مسکن مهر در بافت های فرسوده باعث احیای بافت های فرسوده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جواد دلاوری در مراسم معارفه اولین مدیرکل راه و شهرسازی استان قم که عصر دوشنبه در استانداری قم برگزار شد بیان داشت: در حال حاضر منطقه پردیسان برای مسکن مهر در نظر گرفته شده است اما با توجه برنامه پنجم توسعه سالانه باید 10 درصد از بافت فرسوده را احیا کنیم و در قم هم که بافتهای فرسوده زیادی دارد این کار باید در اولویت قرار گیرد.
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