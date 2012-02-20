دعوت فوتبالیست لرستانی به تیم ملی امید/ کسب 4 نشان طلا توسط بانوان ووشوکار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال جام فجر شهرستان الیگودرز با حضور 8 تیم در سالن ورزشی شهید بهشتی این شهرستان در حال برگزاری است.

در روز نخست این مسابقات که به مدت 4 روز ادامه دارد تیمهای آسمان و تخت جمشید الیگودرز به ترتیب برابر تیمهای منتخب ازنا و برنای ازنا به برتری دست یافتند.

دعوت فوتبالیست لرستانی به اردوی تیم ملی امید

سرمربی تیم فوتبال زیر 22سال کشور علیرضا بیرانوند دروازه بان لرستانی تیم لیگ برتری نفت تهران و سعید سلمان نوری بازیکن تیم گهر زاگرس را به اردوی تیم ملی امید دعوت کرد.

بازیکنان دعوت شده سه شنبه دوم اسفند ماه باید در محل برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زیر 22 سال کشور حاضر شوند.

مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال زیر 22 سال قهرمانی آسیا دوم تا 12 تیرماه 91 برگزار می شود.

تیم ملی امید کشورمان در این مسابقات در گروه " c " با بحرین، تاجیکستان، قطر، کویت و مالدیو هم گروه شده است.

موفقیت دونده لرستانی در مسابقات آسیایی

مریم طوسی در ماده 800 متر نشان طلای مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

مریم طوسی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا که در چین در حال برگزاریست در ماده 800 متر نشان طلای این ماده را از آن خود کرد.

مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا با حضور 20 کشور امروز به کار خود پایان می دهد.

کسب عنوان سومی تیم فوتسال ناشنوایان لرستان

تیم فوتسال ناشنوایان لرستان در رقابتهای قهرمانی کشور مقام سوم را کسب کرد.

تیم فوتسال ناشنوایان لرستان در این رقابتها که با حضور 21 تیم در مازندران برگزار شد پس از تیمهای گیلان و بوشهر در جایگاه سوم ایستاد.

کسب 4 نشان طلا توسط بانوان ووشوکار

بانوان ووشوکار سبک چانک چوان خرم آباد در رقابتهای قهرمانی کشور 4 نشان طلا کسب کردند.

در این رقابتها که با شرکت 158 ووشو کار در کرج برگزار شد فاطمه بیرانوند، شیوا برتینا، ماریا عارفی و سحر چغلوند ووشوکاران منتخب خرم آباد توانستند با درخشش، نشان طلای این مسابقات را از آن خود کنند.

قهرمانی تیم کونگ فو جوانان لرستان

تیم کونگ فو جوانان لرستان عنوان نخست رقابتهای قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

در این پیکارها که به میزبانی اصفهان برگزار شد، تیم کونگ فو جوانان لرستان با 3 نشان طلا، 2 نقره و 4 برنز بر سکوی نخست ایستاد و تیمهای اصفهان و گیلان مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

در رده بزرگسالان هم تیم کونگ فو لرستان با 2 نشان طلا، یک نقره و 6 برنز پس از اصفهان نایب قهرمان شد.

در این مسابقات 800 کونگ فوکار حضور داشتند.

لرستان نایب‌قهرمان سوارکاری استقامت کشور شد

مسابقات قهرمانی ملی استقامت اسب‌دوانی کشور در چغا زنبیل شهرستان شوش و در دو مسافت 60 و 80 کیلومتر برگزار شد که در این رقابتها تیم لرستان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات در رشته 60 کیلومتر علی مرادی‌نژاد و اکبر کرمی عناوین اول و دوم را کسب کردند.

همچنین در رشته 80 کیلومتر این دوره از مسابقات رحیم مرادی حائز عنوان سوم شد. در مجموع نتایج تیمی نیز اصفهان، لرستان و کردستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

معارفه سرپرست جدید هیئت بوکس استان

بنابر این گزارش به پیشنهاد فرهاد نیکوخصال مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان طی حکمی از طرف فدراسیون بوکس کشور اکبر سهیلی به عنوان سرپرست هیئت بوکس استان منصوب شد.

مراسم معارفه سرپرست هیئت بوکس استان با حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان، مشاور عالی فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانه ای، قهرمانان، ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش بوکس استان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.