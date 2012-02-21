کتاب فرهنگ مردم هرمزگان برای نخستین بار تدوین می شود

سهراب سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهربیان داشت: این فرهنگ داراری اطلاعات جامع و کاملی از آداب و رسوم، سنتها، اختصاصات جغرافیایی ادبیات شفاهی آداب و رسوم مذهبی و پیشینه این استان است که اغلب اطلاعات آن از طریق شاهدان میدانی جمع آوری شده اند.

سعیدی که تا به حال آثار متعددی در حوزه ادبیات فولکور استان هرمزگان تالیف کرده درباره فرهنگ مردم هرمزگان توضیح داد: تا به حال در استان هرمزگان نمونه چنین فرهنگی تالیف نشده و این کتاب شامل اطلاعات جامع و کاملی از مجموعه اخاتصاصات فرهنگی و تاریخی این استان با در نظر داشتن جزییات برخی حکایات تاریخی یا رسومات مهم است.

وی با بیان اینکه این کتاب هم اکنون در مراحل نهایی ویراستاری است، اظهارداشت: اغلب اطلاعات این فرهنگ از زبان پیران و بزرگان استان جمع آوری شده به این ترتیب که برخی از سنتها مانند آبیاری سنتی در استان که مدتها به دست فراموشی سپرده شده بود در تحقیقات این فرهنگ که مبتنی بر گفته های دو فرد سالخورده هرمزگانی است بار دیگر احیا و در این اثر ضبط شد.

این پژوهشگر افزود: غیر از اطلاعات میدانی که اهم پژوهشهای این فرهنگ را تشکیل می دهند اطلاعات کتابخانه ای نیز در تکمیل موضوعات آن دخیل بوده از سویی بخش دیگر پژوهشها مدیون کار تیمی ست که با تحقیقات میدانی و کتابخانه ای گروهی از دانشجویان انجام شده است.

وی در ادامه درباره اختصاصت این فرهنگ گفت: در این کتاب کاری متفاوت با اغلب فرهنگها صورت گرفته است و غیر از آداب و رسوم و سنتهای استان هرمزگان و واژگان بومی، اطلاعاتی درباره جغرافیای منطقه، بادها، تاریخ مشاهیر، غذاها، بخشهای متنوع ادبیات شفاهی مانند ضرب المثلها، قصه ها، ترانه ها، زبانزدها، لالایی هاو همچنین آداب و رسوم مذهبی و حتی انواع بیمارها و روشهای سنتی درمان در استان و اطلاعاتی دراره اجنه و باورهای عامه بر اساس شواهدمحلی در این فرهنگ آمده است.

سعیدی تصریح کرد: در بخش چیستان و ضرب المثل، برای هر ضرب المثل داستان مربوط به آن به زبان ساده درج شده است.

سعیدی پژوهشگر و روزنامه نگار هرمزگانی و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی است.

"فرهنگ مردم میناب"، "لالایی، بازیها و سرگرمی میناب"، "صنایع دستی و پنج شنبه بازار میناب"، "قصه ها و افسانه های مردم هرمزگان"، "تاریخ ادبیات میناب"، "چیستان های هرمزگان"، "رخش بی سوار" مجموعه نوحه های شاعران میناب، "ترانه های چوپان"، "سوگواره ها" مجموعه نوحه های رایج در هرمزگان، "ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان"، "شیرین تر از قند" و "دنیای ادبیات کودک و نوجوان" از جمله کتابهای منتشر شده او هستند.

وی تا به حال به عنوان مفاخر فرهنگی استان هرمزگان در سال 1388، مولف برتر میناب و استان در سال 89 و پژوهشگر برتر جوان در سال 89 معرفی شده است.