انجام دومین مرحله انتقال منافقین به بغداد طی روزهای آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"زهیر الاعرجی" گفت : دومین مرحله از انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به پایگاه "الحریه" در بغداد طی روزهای آینده اجرا می شود.

وی افزود: عملیات انتقال اعضای گروهک منافقین از اردوگاه اشرف آسان نیست و نیاز به حمایت لجستیکی و هماهنگی وزارتخانه هایی همانند ترابری، کشور و دفاع دارد.

الاعرجی بیان کرد: رایزنی های مستمری میان کمیته حقوق بشر و اعضای گروهک برای آگاهی از اوضاع آنها و پیگیری طرفهای ناظر بر روند انتقال وجود دارد و مرحله اول انتقال اعضای اردوگاه اشرف(عراق جدید) مطابق با معیارهای بین المللی حقوق بشر انجام شد.

خاطرنشان می شود اوایل هفته جاری400 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در استان دیاله به پایگاه نظامی لیبرتی (یکی از پایگاه های سابق ارتش آمریکا در نزدیکی بغداد) منتقل شدند.

سازمان ملل متحد نیز ششم دسامبر 2011 از دولت عراق درخواست کرده بود زمانی را که برای تخلیه اردوگاه اشرف تعیین کرده بود، تمدید کند تا زمان کافی برای دستیابی به راهی برای حل این مشکل وجود داشته باشد.



گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.