ارائه آموزش های ایمنی به هشت هزار همدانی/ کسب رتبه هفتم دنیا با مقاله استاد دانشگاه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت:هشت هزار نفر از شهروندان همدان با آموزش های ایمنی آشنا شدند.

رضا عسگری افزود: در راستای آموزش شهروندان در 10 ماه نخست سالجاری هشت هزار نفر در رده های سنی مختلف توسط کارشناسان این سازمان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

وی گفت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با هدف ارتقا ایمنی شهر و شهروندان مواردی را به عنوان اهداف خود دنبال می کند که ارتقا سطح فرهنگ ایمنی عموم به منظور پیشگیری و کاهش حوادث و سوانح از مهمترین این اهداف است.

عسگری گفت: افزایش ضریب ایمنی اماکن اداری، مسکونی، تجاری در شهر، افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی و امداد و نجات، به حداقل رساندن زمان رسیدن به محل حادثه و ایمن سازی ساختار شهرسازی و ساخت و ساز شهری در مقابل حوادث و پیشگیری از خسارات و تلفات جانی از اولویت های این سازمان است.

مقاله استاد دانشگاه همدان رتبه هفت اکولوژی را کسب کرد

مقاله عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رتبه هفت مقالات داغ گروه بوم شناسی و اکولوژی دنیا را کسب کرد .

بر اساس این گزارش مقاله عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در مجله تحقیقاتی زیست محیطی زمین شناسی کشور آلمان با درجه ISI منتشر شد .

این مقاله حاصل کار مشترک "بهاره لرستانی" عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به عنوان نویسنده مسئول و "جعفر نوری"، "نفیسه یوسفی"، "نعمت الله خراسانی"، "امیرحسام حسنی"، "فرشته سیف" و "مهرداد چراغی" است.

این مقاله با عنوان" پتانسیل گیاه بهسازی گیاهان رویشی محدوده معدن سرب و روی آهنگران " در مجله تحقیقاتی زیست محیطی زمین شناسی کشور آلمان با درجه ISI منتشر شد .

بر اساس این گزارش در این تحقیق برای اولین بار در ایران گونه های بومی برای شناسایی گیاهان فرا انباشته کننده فلزات سنگین که قابلیت بهسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین را دارا هستند، مورد تحقیق قرار گرفته است .

11 عضو هیئت علمی همدان پ‍‍ژ‍وهشگر برتر منطقه پنج دانشگاه آزاد شدند

11 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان به همراه دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه به عنوان پژوهشگران برتر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شدند .

بر اساس این گزارش دررشته علوم انسانی "علیرضا اسفندیاری مقدم" عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی واحد همدان، به عنوان پژوهشگر ویژه و پژوهشگر دارای مقاله برتر و طرح درون دانشگاهی برتر برگزیده شد .

در حوزه علوم پایه "مهرداد چراغی" عضو هیئت علمی گروه محیط زیست واحد همدان، عنوان طرح برون دانشگاهی، "اصغر تیموریان مطلق" عضو هیئت علمی گروه فیزیک واحد همدان با کسب عنوان طرح برون دانشگاهی برتر، "بهرام اسدی" عضو هیئت علمی گروه ریاضی با کسب عنوان طرح ICT برتر و "وحید فیاض"عضو هیئت علمی گروه فیزیک واحد همدان عنوان مقاله برتر در این گروه را به خود اختصاص دادند .

در گروه هنر و معماری"سعید یاسینیان" عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان با کسب عنوان مقاله برتر،"مهدی گودرزی سروش" عضو هیئت علمی گروه معماری واحد همدان با کسب عنوان کتاب برتر و "کیانوش ذاکر حقیقی" هیئت علمی گروه شهرسازی واحد همدان کسب عنوان کتاب برتر ترجمه در این حوزه مورد تجلیل قرار گرفتند .

در حوزه کشاورزی نیز "مهدی ریاحی خرم" عضو هیئت علمی گروه محیط زیست واحد همدان عنوان کتاب برتر،"سهیل سبحان" عضو هیئت علمی گروه محیط زیست واحد همدان عنوان پژوهشگر برتر را به خود اختصاص دادند .

در رشته پزشکی و پرستاری نیز "ناهید کرمی کبیر "عضو هیئت علمی گروه پرستاری واحد همدان به عنوان پژوهشگر برتر این منطقه برگزیده شدند .